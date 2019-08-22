涉偽造手術同意書 貴婦奈奈老公、診所醫師遭起訴

2019-08-22 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



杏立博全醫美診所一名陳姓醫師2016年間為一名何姓女子動抽脂手術，術後卻昏迷不醒，經急救無效身亡。家屬提告竟發現，診所負責人黃博健出示的同意書簽署時間正好手術進行中，因此再告陳姓醫師、黃涉偽造文書罪。台北地檢署調查後，今起訴陳女，但黃先前早已捲款潛逃，再度發布通緝。

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」和夫婿黃博健設立杏立博全診所，去年11月底突然惡性倒閉，夫妻倆與掛名診所負責人的黃博健父親黃立雄、妹妹黃千芳一起捲款10億元潛逃出境，北檢傳拘黃家4名被告無著，已發布通緝，通緝時間從去年11月底開始算起，時效長達25年。

檢方調查，2016年10月19日，一名何姓女子赴杏立博全診所進行電波拉皮、聚焦超音波減脂手術，由陳思帆負責動刀，但手術後何女昏迷不醒，送醫宣告不治。

事後，家屬提告業務過失致死，並提起民事損害賠償訴訟。刑事部分，由於醫審會鑑定認為無法證明死亡與手術之間有相當因果關係，北檢不起訴陳姓醫師；民事庭開庭時，黃出具一份由何女簽名的手術同意書，證明術前診所已善盡告知義務，病患知悉手術風險，診所並無過失。

家屬此時才發現同意書簽署時間恰巧正在進行手術，質疑何女經麻醉、不醒人事躺在診療床上，該如何簽署？憤而指控診所隱瞞實情，提告陳姓醫師及診所負責人黃博健涉嫌偽造手書同意書。