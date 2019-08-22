女家教車禍受傷破相 身心受創求償判賠35萬
賴男駕車行經台中市至善路欲左轉撞傷許姓女家教，致許女腦震盪、鼻子開放性傷口、右側膝部擦傷，一審依過失傷害罪將賴判處拘役55日。被害人請求損害賠償，法官認賴男必須負80%過失責任，許女未走行人穿越道也有20%過失責任，判決賴賠償被害人許女新台幣35萬6200元。
判決書指出，賴男於2017年11月6日晚間，駕車沿中市西屯區至善路由青海路往台灣大道方向行駛，行經西屯區至善路與上安路交岔路口欲左轉時，竟疏未注意行人許女由至善路正穿越上安路，因煞避不及撞上許女。
致許女因而倒地受有腦震盪、鼻開放性傷口、右側膝部擦傷等傷害。賴男於肇事後，主動向警方自首。一審依過失傷害罪將他判處拘役55日，得易科罰金。
被害人許女請求損害賠償，表示她原本身體健康、容貌姣好，遭逢本件事故，造成顏面及膝部受重創，甚至難以回復容顏，對身為未婚女性且工作為家教的她而言，身心受創難以形容，精神上打擊難以言喻，請求醫療費、不能工作損失、精神慰撫金。
法官查出，賴男駕車行至設有行車管制號誌交岔路口，綠燈時向左轉彎未注意車前狀況、與左前方於路口內行走的許女發生碰撞，但許女為行人，於設有行車管制號誌交岔路口，未行走行人穿越道、逕行穿越路口未注意左右來車，也有過失。
法官審酌，本院審酌雙方財產、所得情況，本件意外事故發生過程，及許女因本件交通事故所受傷害，她的鼻部、膝部傷疤，縱經手術及雷射修復，亦無法回復到未受傷前之美觀，身心自受有痛苦，遂以賴負80%過失責任、許女未走行人穿越道負20%過失責任，判決賴賠償35萬餘元。
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