女家教車禍受傷破相 身心受創求償判賠35萬

2019-08-22 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



賴男駕車行經台中市至善路欲左轉撞傷許姓女家教，致許女腦震盪、鼻子開放性傷口、右側膝部擦傷，一審依過失傷害罪將賴判處拘役55日。被害人請求損害賠償，法官認賴男必須負80%過失責任，許女未走行人穿越道也有20%過失責任，判決賴賠償被害人許女新台幣35萬6200元。

判決書指出，賴男於2017年11月6日晚間，駕車沿中市西屯區至善路由青海路往台灣大道方向行駛，行經西屯區至善路與上安路交岔路口欲左轉時，竟疏未注意行人許女由至善路正穿越上安路，因煞避不及撞上許女。

致許女因而倒地受有腦震盪、鼻開放性傷口、右側膝部擦傷等傷害。賴男於肇事後，主動向警方自首。一審依過失傷害罪將他判處拘役55日，得易科罰金。

被害人許女請求損害賠償，表示她原本身體健康、容貌姣好，遭逢本件事故，造成顏面及膝部受重創，甚至難以回復容顏，對身為未婚女性且工作為家教的她而言，身心受創難以形容，精神上打擊難以言喻，請求醫療費、不能工作損失、精神慰撫金。

法官查出，賴男駕車行至設有行車管制號誌交岔路口，綠燈時向左轉彎未注意車前狀況、與左前方於路口內行走的許女發生碰撞，但許女為行人，於設有行車管制號誌交岔路口，未行走行人穿越道、逕行穿越路口未注意左右來車，也有過失。