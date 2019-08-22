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「台大最狂教授」師生反目 原團隊小編無犯意獲不起訴

2019-08-22 15:32聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

李錫錕。聯合報系記者陳靖宜／攝影
李錫錕。聯合報系記者陳靖宜／攝影
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台大最狂教授之稱的「錕P」李錫錕，宣布參選台北市長後與臉書粉專「Power錕的紙牌屋」小編團隊互槓，李提告小編們侵占粉專帳號、私自刪除電磁紀錄。台北地檢署認定整個紛爭起因於雙方對粉專所有權認知不同，原小編並無侵占主觀犯意，依罪嫌不足，不起訴「兔編」李芸樺、汪姓小編、「熊吉」徐佑昇。

李錫錕在台大政治系講課，言行有特色廣受好評，被學生拍成多支影片，並成立粉絲頁「Power錕的紙牌屋」。2018年間，李欲投入台北市長選戰，卻爆發與粉專小編不合，導致突然停止更新。

粉專團隊前小編熊吉先在PTT上聲明，原本「Power錕的紙牌屋」粉絲團是由該團隊自發成立的粉絲頁，李決定要投入市長選舉後，經營團隊也轉型開始協助競選，等同成為競選活動的工作人員，同時也將粉絲團改名為「李錫錕 Power錕」。

小編們進一步指控沒收到積欠的60萬元薪資，而李回擊稱團隊自認擁有粉專所有權，開口向他要960萬元天價「買回」。雙方各說各話，都認為己方擁有粉專所有權，並互告妨害名譽、侵占等罪。

原小編團隊控告李涉誹謗部分，檢方調查後認為李公開陳述時，只說是「小編」跟他要錢，但外界其實不知道「小編」真實身分，因此罪嫌不足，今年7月26日將李不起訴。

李錫錕另控告「兔編」李芸樺、汪姓小編、「熊吉」徐佑昇把屬於他的粉專占為己有，還刪除相關電磁紀錄，涉侵占、妨害電腦使用。北檢調查後，認定整個紛爭起因於雙方對粉專所有權認知不同，原團隊並無侵占主觀犯意，依罪嫌不足，今不起訴李女等3名前小編。

李錫錕台大北市

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