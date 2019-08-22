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賣黑心胡椒粉賺逾億 「台灣第一家」子女確定要入獄！

2019-08-22 15:22聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新北市土城區「台灣第一家有限公司」以賣鹽酥雞起家，卻在胡椒粉、椒鹽粉等摻入工業用碳酸鎂，再販售至全台。一審判創辦人陳廷智無罪，擔任總經理、副總經理的子女陳星佑、陳鏡如，被依食安法等罪判2年、1年徒刑；二審維持陳廷智無罪，陳星佑、陳鏡如被改判2年6月、2年徒刑，台灣第一家公司處700萬元罰金，沒收犯罪所得；最高法院今駁回上訴，全案定讞，陳星佑、陳鏡如確定要入獄。

最高法院指出，陳星佑、陳鏡如均辯稱沒有犯罪故意；陳鏡如更辯稱沒有參與，並非共犯，即使有誤摻不符合規格的碳酸鎂，也只是行政罰，不應該被科以刑罰。但原審判決已經詳細說明判斷理由，2人身為食品業者，就食品添加物的來源是否合法、安全，有查證義務，原審判決沒有違背最高法院見解，也沒有背離經驗法則和論理法則，因此駁回上訴定讞。

陳廷智曾被封為「鹽酥雞之父」，後來成立公司賣胡椒粉、椒盬粉等各式調味品，攤販只要購料就可以掛「台灣第一家鹹酥雞」招牌。

二審判決指出，陳星佑、陳鏡如為讓胡椒粉、椒鹽粉等16項食品蓬鬆、不易受潮結塊，且要降低採購成本，自2013年6月起至2014年3月底購入工業用碳酸鎂，再指示不知情的員工加入胡椒粉、椒鹽粉等食品中，再販售給下游客戶，直到媒體大幅報導，司法和衛生機關介入調查，才於2015年4月1日起改用食品級碳酸鎂，不法獲利1億1595萬餘元。

高院認為，依照食安法規定，所謂食品或添加物須經主管機關許可，應以可「供食用」為前提，雖然碳酸鎂有表列在食品添加物品項中，但台灣第一家公司摻的碳酸鎂，並非可供食用的產品，且外包裝袋上也有明確標示「僅供工業使用」；陳星佑、陳鏡如2013年間經衛生局人員勸誡不宜使用工業用碳酸鎂、廠商也告知碳酸鎂是工業用，未取得食品添加物許可證，2人仍執意繼續添加牟利，可見有犯行之故意。

判決指出，陳星佑、陳鏡如犯罪期間長達2年之久，2人犯後在檢方偵查時曾坦承犯行，但在法院審理時卻翻供，均改口否認犯罪，顯無悔意，犯後態度難認良好。

「台灣第一家」公司在胡椒粉、椒鹽粉中摻工業用碳酸鎂。本報資料照片
「台灣第一家」公司在胡椒粉、椒鹽粉中摻工業用碳酸鎂。本報資料照片
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「台灣第一家」公司在胡椒粉、椒鹽粉中摻工業用碳酸鎂。本報資料照片
「台灣第一家」公司在胡椒粉、椒鹽粉中摻工業用碳酸鎂。本報資料照片
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