對中正紀念堂蔣公銅像潑紅漆 兩獨派青年獲不起訴

2019-08-22 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



位於中正紀念堂內的前總統蔣介石大型銅像，去年7月遭獨派青年李嘉宇、陳俞璋潑紅漆，連戶外浮雕石牆、柱子都遭殃，由於該處屬國定古蹟受文化資產保存法保護，兩人遭送辦。台北地檢署調查期間，中正紀念堂不提告並表示現場經清理已回復原狀，檢方認為建物未遭毀損至不堪使用，今將兩人不起訴。

檢方調查，2018年7月20日，陳、李2人進入中正紀念堂大堂，持裝有紅漆的顏料彩蛋，對著蔣介石銅像潑漆，導致大堂地板、浮雕、銅像腳部等多處被染紅。駐衛警發現上前阻止，館內人員隨即關起大門進行清理。警方隨後趕到，當場將2人帶回分局偵訊，訊後依毀損等罪函送法辦。

2人應訊時坦承潑漆，供稱要清除威權的國民黨政府遺毒；因屬慈湖陵寢潑漆案被告，當日下午要到桃園地方法院與其他8名被告出庭，為表達意見先到中正紀念堂，但並不知道中正紀念堂被列為文化資產。

由於該銅像屬於文資法保護範疇，檢方函詢中正紀念堂銅像現狀，中正紀念堂答覆指銅像和牆面經過清理後已經回復原狀，檢方認定銅像並未遭毀損至不堪使用，且兩人也無認識該處受保護，不符合文資法毀損古蹟罪，而中正紀念堂也未另對兩人提告毀棄損壞罪，今將兩人不起訴。