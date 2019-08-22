貸款300萬遭抵押房子 他哭著寄信檢察官案情大突破

2019-08-22 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄地檢署查辦不法集團涉以「玉山國際」公司名義，讓民眾誤信是國內知名銀行的放款部門，一步步掉入陷阱，同意以不動產設定抵押來借款，並收取高額服務費；檢警今年3月搜索後新聞曝光，一名南投民眾哭著寫信給檢察官感謝正義伸張，也助案情更明朗，發動第2波搜索，本月初將鄭姓負責人等6人聲押獲裁准。

檢方查出，不法集團開設「玉山國際財富管理顧問有限公司」、「玉山資產行銷有限公司」公司，名稱故意與知名銀行相同，對外招攬放款，連公司人員電話行銷、電視廣告及簡訊廣告都刻意混淆視聽，疑自稱玉山銀行放款部門或合作單位，吸引信用不佳卻亟需貸款民眾誤信是該銀行或關係企業。

不料民眾上門後，承辦人員會以「要先借一筆錢清償負債，將錢存在帳戶培養信用」、「銀行可能會打折扣，所以要多借一點」、「會協助向銀行送件以取得較低利率」等話術，讓人上當，同意用不動產設定抵押的方式向金主借款，但會預扣代書費、前3月利息（月利率2.5%，相當於年利率30%），再加3到4成高額服務費；光榨取服務費1年就超過1億4000萬元。

一名家住南投的受害男子今年3月看見雄檢破案的新聞，寫信給承辦檢察官李侑姿、鄭益雄，「看到新聞我跟我太太馬上放聲大哭，哭是因為你們抓到詐騙集團，為正義伸張而哭；再來就是因為我們也是受害者之一，被設計的手法跟新聞報導一模一樣」，他說本來借300萬，被扣掉了代書、設定及3個月利息共33萬6千，加上服務費90萬，只實拿176萬4000元。

受害男子也指控，今年1月8日和一位自稱代書助理紀姓男子臨櫃辦理，後來律師請他去申請設定時的相關文件，才發覺「竟然是我把自己設成代理人，將一位素未謀面也沒到場的紀先生設成抵押債權人，向他借款300萬，3個月後若不清償就會被法拍，這等於是自殺條款。」

雄檢指揮刑事局電偵大隊三大隊、高雄市刑大等單位，今年3月26日前往高雄、台南等3處搜索，扣得貸款文件、土地所有權狀、教戰手冊及現金467萬多元，當時拘提張姓女子等9人到案，張女等4人依詐欺取財、重利等罪嫌聲押獲准、王姓男子等2人聲押法院裁交保5萬，另檢方命令王姓男子交保5萬、紀姓金主等2人請回。

檢方搜索隔5天接獲這名南投受害人的信，確認他在申貸名單上，更篤定此集團犯罪手法，並深入追出幕後主嫌等高階幹部，竟又遷移總部到高雄海邊路某大樓內重操舊業，上月15日檢警發動第二波搜索，同步赴高雄、台北及台中，再查扣632萬現金，傳喚鄭姓負責人等數十人到案。