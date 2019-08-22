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世紀大災難！騙近百藝術家簽賣身契 林株楠遭起訴

2019-08-22 12:34聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

「全球華人藝術網」申請政府補助建置藝術家傳記時，要求藝術家簽署授權文件，卻暗藏無償讓渡著作權同意書，導致近百藝術家誤簽「賣身契」，損失無法估計。近百名藝術家發現被騙提告，台北地檢署認定該公司涉嫌詐欺得利未遂，今將負責人林株楠及5名業務起訴。

檢方調查，全球華人藝術網負責人林株楠及員工，2011年提出「讓世界看見台灣藝術風華與內蘊─台灣百年藝術家傳記電子書建置計畫」，向文建會（現為文化部）申請補助100萬元。林拜訪百大藝術家要求簽署授權文件，裡面卻夾帶與計畫無關的「終身創作著作權」讓渡同意書。

包括知名嶺南派畫家歐豪年、畫作與雕塑曾在國內、外展出的吳炫三等知名畫家23人、新銳藝術家61人，總共84人，當時不疑有他，簽署所有文件，展售作品時才發現遭騙，畢生創作心血毀於一旦，憤而對林株楠提告詐欺取財。

此外，林株楠另向文化部申請「台灣新銳藝術家特輯」補助款，對外以「協助年輕藝術家行銷創作打開知名度」名義，假借提供平台、推廣創作，同樣要藝術家簽署著作權授權文件，藝術家們發現後趕緊寄發存證信函。

全案爆發前，有1名藝術家劉國松單獨向台中地檢署、台中地院提告，但法院認為合約上確實是劉親筆簽名，判劉敗訴。此事曝光後，其他藝術家發現自己也深陷同樣情況，近百人共同向文化部、監察院陳情後，去年10月集體向台北地檢署提告。

1月23日，檢方搜索全球華人藝術網負責人林株楠辦公室與住所，約談6人到案，其中4人移送複訊，由於全案牽涉重大，且有串、滅證之虞，檢方訊後依詐欺罪嫌聲押林株楠。

北檢調查後，認為受害藝術家眾多，顯然不是誤簽個案，比對所有人說後，認定林株楠等人確實使用話術誘騙簽署「專屬授權」同意書，雖目前尚未將獲得的著作權轉化成利益，仍涉嫌詐欺得利未遂，今將林等6人起訴。

文化部「百大藝術家」及新銳藝術家指控全球華人藝術網（華藝網）負責人林株楠等人涉詐...
文化部「百大藝術家」及新銳藝術家指控全球華人藝術網（華藝網）負責人林株楠等人涉詐欺。記者賴佩璇／攝影。
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