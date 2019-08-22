九合一大選公投惹紛擾 前中選會主委陳英鈐挨告全簽結

2019-08-22 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中選會前主委陳英鈐因處理去年九合一大選綁公投爭議不斷，遭國民黨及民眾告發「入聯公投」、「反核食重行公告」涉瀆職、妨害公投等10逾案。台北地檢署傳喚陳英鈐到庭說明後，認定雖有行政疏失但無刑事責任，因查無不法，全數予以簽結。

去年九合一大選綁公投爭議多端，陳英鈴被告發的10逾案，包括國民黨因不滿中選會公布2008年民進黨的「入聯公投」聯署156萬6593份，比民進黨宣稱的272萬6499份，少了116萬份，認為中選會意圖偽造聯署數，藉此美化「入聯公投」合格率，影響九合一選舉與公投公平性，告發陳英鈐涉嫌刑法偽造文書罪、違反選罷法。

中選會去年11月2日將「反核食」和「同婚專法」等4個公投案重新公告，並將「行政院」意見書納入，引發提案的國民黨團書記長曾銘宗等人、「下一代幸福聯盟」不滿，認為中選會重新公告，會妨害民眾行使公投權利，恐影響公投結果，分別北檢告發陳英鈐涉嫌刑法瀆職、圖利罪及違反公投法。

北檢分「他字案」調查，傳喚陳英鈐到案說明。檢方查出，原先辦理公投主管機關為行政院，直到2017年底立法院修法通過後改為中選會，但2018年度經費已編列、審理完畢，因此2018年中選會並無足夠經費及人力辦理公投，且10月間才認定公投成案，距離投票日過近，無法事先預估需要多少投開票所，以至於後續程序混亂、無法適當處理，應由監察院介入行政調查。檢方認定無刑事不法，予以簽結。