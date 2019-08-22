騙90藝術家簽授權契約 華藝網林株楠遭起訴

2019-08-22 12:17 中央社 台北22日電



全球華人藝術網負責人林株楠涉嫌利用政府補助的「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」等活動，誘騙90名藝術家簽下專屬授權契約，北檢今天依詐欺罪起訴林株楠等6人。

全球華人藝術網民國100年向行政院文化建設委員會（文化部前身），申請新台幣100萬元補助，辦理「慶祝中華民國建國一百年民間提案活動」之「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」。

此外，華藝網另外以財團法人錦江堂文教基金會名義，於104年、105年向文化部申請30萬元和15萬元補助出版「台灣新銳藝術家特輯」。

台北地檢署調查指出，林株楠派出業務員遊說藝術家提供作品供華藝網行銷、推廣或製作傳記，卻要藝術家簽署與補助活動無關的文書。

北檢調查，知名畫家歐豪年等90名藝術家簽下專屬授權契約，內容包括「本人同意將著作權全部專屬授權給全球華人藝術網」，授權時間甚至包括未來，形同賣身契，因有藝術家透過藝廊出售作品，遭華藝網主張權利，才驚覺上當。

檢察官調查，林株楠派出業務員與藝術家簽訂相關文件時，不僅時間急迫，也未提供同意書給藝術家留存，更曾發生數名藝術家同場簽署同意書的情形，顯然未給予藝術家充分審閱時間，藉此詐取藝術家作品的專屬授權利益。

歐豪年等藝術家去年10月間對林株楠等人提出刑事告訴，北檢今年1月發動搜索。林株楠否認犯罪，但有業務員坦承良心不安、同意書怪怪的，檢察官今天依詐欺罪起訴林株楠及5名業務員。