金錢糾紛起爭執 男子失控掐死女友判9年

2019-08-22 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



54歲陳智賢屢因金錢糾紛，與同居的鐘女口角，今年2月12日陳涉勒斃女友後，打電話報案自首，台南地院審理時，發現鐘女罹患鬱症，對陳積欠債務及其胞姊出面處理兩人糾紛不滿，一再揚言對胞姊及家人不利，陳在口角爭執過程中失控掐死女友，認陳犯殺人罪，處9年徒刑，可上訴。

判決指出，陳與鐘女為男女朋友，並先後同居陳住處及鐘女住處。鐘女曾於去年2月9日1，砸毀陳住處大門、窗戶玻璃，並有情緒失控情形，陳胞姐出面協助處理，但處理的方式讓鐘女對陳胞姊深感不滿，屢因此事及其金錢糾紛，發生口角爭執。

陳與鐘女今年2月12日凌晨時分，在台南市北區住處房間內，再度口角爭執2個多小時，陳因鐘女一再揚言欲對胞姊及其家人不利，一時激動，以雙手掐住其頸部，致鐘女因呼吸道遭壓迫，多處頸部肌肉與軟組織遭壓迫出血，腦部缺氧而窒息死亡。

直至陳發覺鐘女已無呼吸心跳，決意自殺而失敗後，即於同日下午2時57分以行動電話撥打110報案專線，向員警表明其已將鐘女掐死，自首而接受裁判。

合議庭函詢醫院，關於鐘女就醫情形，院方稱鐘女經診斷為鬱症。2018年至2019年2月間回診9次，最後一次回診為2019年1月7日，除5至8月以外大致上均間隔1個月回診。若無回診，可能會使個案低落的情緒與其餘鬱症症狀惡化，嚴重時可能增加傷人自傷的風險。