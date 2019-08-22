無理刁難還硬搶警棍毆警 爆走兄弟各判8月、6月刑

2019-08-22 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市陳姓兄弟去年8月29日赴仁武地政事務所辦事，因土地問題與地政人員起糾紛。員警據報到場協助處理，卻遭陳姓兄弟質疑公務身分；陳姓兄弟頻頻指手畫腳、大聲咆哮，並先後拍落警用IPAD、搶奪警棍毆警，害警員背部受傷。橋頭地方法院依妨害公務罪，分別判處陳姓兄弟有期徒刑8月、6月，陳弟得易科罰金。

判決指出，蕭姓、田姓警員接獲陳姓兄弟同行友人報案，據報趕到仁武地政事務所查看，但陳姓兄弟卻一再質疑員警身分。陳兄先指著警用密錄器直說「你的密錄器是開著的」、「你沒有權利蒐證啥喔」，田員回應說「你用講的就好，不要在那邊動手」，隨後陳就突然出手拍落警用IPAD，發出「啪咚」一聲，兩人爆發一陣扭打。

當時仍在辦公室內的地政人員目睹衝突，嚇得奪門而出；蕭員則持警棍欲控制場面。這時，原本在旁持手機側錄的陳弟見狀，出手維護哥哥，強暴搶下蕭員警棍，並朝田員背部毆打1下。田員強忍背痛，與蕭員合力壓制陳姓兄弟，並依妨害公務現行犯逮捕陳姓兄弟。

陳姓兄弟到案矢口否認犯妨害公務，兄辯稱，因懷疑到場人並非員警，才要求出示證件，反而是員警拒絕並怒將他推倒，陳弟也辯稱未有搶奪警棍、打員警等行為。其委任律師稱，陳姓兄弟無違法舉動，卻被員警命令坐在秘書辦公室內，限制二人自由，員警又不理會當事人要求出示證件，持續以密錄器攝影；陳兄只是碰觸警員左手，就被員警全力攻擊。辯護人懷疑員警不當執法在先。

然而，根據員警密錄器畫面顯示，當陳兄遭壓制在地時，有一隻手嘗試奪取警棍，原配在蕭員身上的警棍最後卻出現在陳弟手中，鏡頭確實拍攝到陳弟持警棍畫面。再加上地政人員證述，當時員警要蒐證，當事人質疑警察，拍落警察手中的IPAD，並出現扭打情形，她被嚇得立刻跑出秘書室門外。

橋頭地方法院認為，相關人證、事證也證實陳姓兄弟有拍落警用IPAD、搶警棍等行為，陳兄還全程對員警指手畫腳、橫眉豎眼、大聲咆哮，態度乖張，執勤員警已多有忍讓，直到忍無可忍、恐危及執勤安全才制止逮捕該二人。

法官認為，一般人遭警方調查時，難免心生不快，但若警察非出於違法或刻意刁難，民眾仍有配合警方合理要求的義務；況且，員警是接獲陳姓兄弟友人報案才到場協助排解紛爭，明明身穿警服卻遭質疑身分，陳姓兄弟還無理咆哮、要求出示證件，明顯是故意尋釁、找碴鬧事，態度惡劣，且陳兄妨害公務情節更甚於其弟。