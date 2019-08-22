向女監買金紙火化消災解厄？ 9人遭詐財417萬婦被重判

2019-08-22 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



黃婦自稱有通靈能力，3年前陸續向林等9人，佯稱他們遭嬰靈糾纏、遭厄運須祭改，她可向台中女監購買低價金紙元寶，拿到地母廟火化改運，先後向被害人詐財417萬餘元，經被害人向女監求證拆穿，黃婦僅還被害人120萬，台中地院今天依詐欺罪將黃婦判刑4年1月。可上訴二審。

黃婦要把金紙元寶火化前還叫兒子先拍照，照片來取信被害人，沒想到被害人比對彼此照片，發現出得錢、買的金紙數量不同，照片中金紙元寶連擺放及數量都雷同，再向台中女監查證，發現女監不曾大量出售出金紙元寶給黃女，被害人始知是騙局。

合議庭審酌，黃婦（56歲）不思循正當途逕獲取財物，利用被害人對宗教信仰的虔誠或因發生事故致惴惴不安的心理狀態，假藉有通靈之力，誆稱被害人遭嬰靈糾纏、或其他厄運須祭改解厄，使敬畏鬼神的被害人信以為真，詐取被害人款項，予以判刑。

黃婦否認詐欺，辯稱「我有跟他們講說我有法力可以通靈，我在921 大地震時被壓到，被送到醫院急診室，要推進去太平間時又活過來，眼睛睜開整個都不一樣，我就有法力，我當時都是用壽生經幫他們算每一個缺多少，然後要燒多少壽生經的金紙，我沒有詐騙他們」，法

官不採信。

檢審查出，黃婦為「阿鋐」（經檢察官追加起訴，另案審理）的母親，自稱有通靈能力，2016年5月間認識從事直銷的林某，利用林男關 心岳母身體狀況，佯稱她可以向台中女子監獄購入低價金紙元寶，拿到南投縣地母廟，以火化金紙元寶消災解厄，解除岳母病痛。

林男信以為真，第1次花了7萬元，但岳母還是病危住院，黃婦表示還要再加倍，林某又出資16萬8千元及12萬9500元，買金紙元寶到埔里地母廟火化。

同年5至8月間，同樣手法有黃女、曾女、陳女、王女、周男、黃婦、林女及邱女，黃婦謊稱被害人的家人有厄運，她向台中女子監獄購買的金紙元寶較外面低價，8名被害人陸續匯款或交付現金方式，交付從3 萬9892元至158萬2019元不等給黃婦。

黃婦還指示兒子「阿鋐」火化金紙元寶前要先拍照，拿照片回來給被害人看，以取信表示確有火化金紙元寶，可是周花了30萬，王花了3萬多，兩人拿到照片卻一模一樣，車上的金紙元寶擺放及數量看起來都一樣。