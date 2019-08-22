謊稱厄運可燒金紙化解 婦詐財一審被判4年1個月

2019-08-22 11:07 中央社 台中22日電



台中市婦人黃湘鈴自稱可通靈，謊稱多名被害人有厄運纏身，只要購買金紙火化就能化解，9名被害人共計交付新台幣417萬餘元。台中地院今天依詐欺罪判處她4年1個月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，55歲婦人黃湘鈴自稱有通靈能力，可代人消災解厄，自民國105年5月起認識林姓男子，當時林男的岳母身體狀況不佳，黃婦稱只要向台中女子監獄購買金紙，到南投縣埔里鎮的地母廟火化就可化解改運。

林男第一次支付7萬元，但林男的岳母仍病危住院，黃婦表示效果不夠，必須要再加倍，林男又出資16萬8000元及12萬9500元，將現金交由黃婦購買金紙處理。

黃婦同年5月至8月，以同樣手法向黃女等8人，謊稱家人因有厄運纏身，導致身體狀況不佳，到台中女子監獄購買金紙價格較低，再到地母廟火化就能化解，多名被害人陸續交付3萬9892元至158萬餘元不等，委託黃婦處理，共計收取417萬餘元。

黃婦收錢後要求兒子購買金紙，到地母廟焚燒前必須先拍照，再傳給被害人，但其中周姓與王姓被害人，各支付3萬與30萬元給黃婦，但事後取得的照片都是同一張，且照片中載運金紙的位置與樣式相同，使多名被害人起疑。

經被害人向台中女子監獄求證，得知監獄有代工製造金紙，但未曾販賣相關商品給黃婦，多名被害人集體向台中市政府警察局霧峰分局報案，案件經台中地檢署依詐欺罪嫌起訴。

台中地院審理時，黃婦辯稱，自己是在九二一地震時壓到，被送到醫院急救後要推進去太平間突然活過來，就有法力了，並坦承金紙不是在台中女子監獄購買，但幫被害人買的金紙都有火化。

法官認為，黃婦利用被害人對宗教的虔誠與發生事故的不安心理，假借有通靈能力，以不正當途徑獲得財物，審酌她賠償被害人共計120萬餘元，今天依詐欺罪判處她4年1個月徒刑，可上訴。