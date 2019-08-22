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酒駕屢犯「大不了被關」 審判長苦口婆心：你要改啦！

2019-08-22 07:51聯合報 記者王宏舜╱即時報導

陳姓男子3月間酒駕，行經新北市新店區中安大橋口時「昏睡」，車子擋住機車道；員警盤檢，陳的酒測濃度達0.88毫克，檢方依公共危險罪起訴。陳已有2次酒駕遭判刑前科，去年9月才出監，台北地院考量本次沒造成傷亡，只判他8月徒刑，但他上訴。高院昨開庭時，陳說「心想大不了被關」，但打聽到「原住民、低收入戶可以分期繳罰金」，希望能輕判得易科罰金之刑，審判長苦口婆心勸「你要改啦！」

本件只有陳姓男子上訴，依不利益變更禁止原則，二審不會判更重的刑度。高檢署公訴檢察官認為一審只判8月，不宜再減輕其刑。

陳今年3月23日晚上到台北市林森北路一家酒店飲酒，翌日凌晨駕車離開，但車子卻在新店中安大橋口停了下來，警方凌晨4點45分查看，發現他在車內昏睡。

陳姓男子2015年時因酒駕被判刑10月，併科罰金15萬元；2016年時再犯，又被判10月徒刑。這兩起案件和另案拘役接續執行，去年9月10日陳因縮刑期滿而出監。台北地院認為陳屢犯酒駕，可見不重視用路人安全，對刑法反應力薄弱，應加重其刑，但考量這次沒有肇事，判他8月徒刑。

被判8月徒刑，陳仍得入獄服刑，但他向法律扶助基金會打聽到「如果可以易科罰金，原住民、低收入戶可以分期繳罰金」，提上訴，希望能改判5、6個月徒刑。

法官詢問陳為何一再酒駕？他回答「大不了被關」，但他快40歲了，之前坐牢期間學了水電技術，現在從事水電工作，準備10月要證照。

法官勸勉「有證照很好啊！」但仍耳提面命「這樣常喝酒，很危險，也可能路倒，你要改啦！」。陳辯稱「壓力大」，不過反省說之前是家人在照顧他，現在他要擔負起照顧之責，立場不同了，他希望不要再入獄。

高院定9月18日上午10點宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
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