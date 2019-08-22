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14歲沒了家 5年後… 難忍曖昧殺女友

2019-08-22 00:22聯合報 記者蕭雅娟／台北報導

十九歲的張姓男子，今年三月因不滿曾姓女友兩天沒回家而徒手勒斃，士林地方法院昨天判...
十九歲的張姓男子，今年三月因不滿曾姓女友兩天沒回家而徒手勒斃，士林地方法院昨天判他有期徒刑十三年。 圖／聯合報系資料照片
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十九歲的張志強年少時缺乏健全家庭關係，高中時戀上大他廿歲的曾姓女子，今年三月因不滿曾女兩天沒回家而徒手勒斃，又拿美工刀自殺未果。士林地方法院昨天依殺人罪判他有期徒刑十三年。可上訴。

張坦承殺人，羈押期間寫下日記，「我好後悔所做的事、對不起、即使承受不住也必須堅持下去、這是一條贖罪之路」。

張五年前因父親入監服刑、母親入住安養院，姊姊由社會局安置，十四歲的張因性格內向，選擇獨自居住，當時淡水分局林姓員警因曾處理張父官司，擔憂張誤入歧途，時常探望關懷建立感情，張後來住進「林叔叔」家，直到高中畢業後與曾女同居。

張犯下殺人案後自殺被救回，已退休的林姓員警得知消息後趕到醫院探望，在法院訴訟期間也協助具保。昨日林到庭聽判後表示，希望張入獄矯正後能恢復正常人生活，養活自己。

木工學徒張姓男子和超商店員曾姓女子是高中同學，年齡卻差距約廿年，但交往兩年、同居約一年多。張懷疑曾女和黃姓男同事交往，且兩天未歸，今年三月廿四日上午八時許，曾女返家後，張追問對方連日去處，覺得對方回應敷衍，趁曾女換衣服時，從背後勒斃曾女。

當晚九時許，張用手機傳訊息「先走了，對不起」向同事告別，便和曾女一同躺在床上，持美工刀割頸自殺。當晚，曾女因沒上班而引起同事上門察看，曾女已明顯死亡，張送醫救回一命。

合議庭考量，張常因感情問題情緒起伏大，且易選擇死亡逃避問題，加上青少年時期家中變故，無健全依附關係，在交往同居期間，生活重心和目標都在女友身上，難以接受女友與他人曖昧，自覺遭受隱瞞欺騙，強烈妒意下萌生殺機，非預謀殺人。

合議庭審酌，張犯案手法殺意堅決，難認情堪憫恕而無法減刑，因經濟能力也尚未賠償被害家屬，判刑十三年。另外，他盜領死者四萬元部分，處拘役五十五日，可易科罰金。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

殺人安養院

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