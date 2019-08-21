未合理說明財產暴增 林益世遭罰120萬元抗罰敗訴

2019-08-21 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，案件爆發後，監察院指林益世於2011年為申報基準的財產，較前一年增加總額逾其本人、配偶及未成年子女全年所得總額一倍以上，無法提出合理說明，依違反公職人員財產申報法裁罰120萬元。林益世不服提告抗罰，台北高等行政法院認定監院裁罰合法，判林敗訴，可上訴。

判決指出，林益世於擔任立法院第七屆立法委員期間，依公職人員財產申報法第2條第1項第9款以及第4條第1款規定，應向監察院辦理定期財產申報，其以2011年11月17日為申報基準日所申報財產，較2010年12月30日為申報基準日財產，增加總額逾其本人、配偶及未成年子女100年全年所得總額1倍以上。

經通知限期說明後，林就增加財產1580萬元，無法提出合理說明，監察院認有違反財產申報法第12條第2項規定情事，裁處罰鍰120萬元。林不服，提起訴願，遭決定駁回，仍不服，提起本件訴訟。

法院指出，判斷公職人員財產是否異常增加，是以申報財產狀況「為基礎」查核其「實際財產」狀況是否有異常增加情形。如經受理申報機關進行查核比對前後年度實際財產狀況後，發現增加總額逾其本人、配偶、未成年子女全年薪資所得總額1倍以上者，即屬有財產異常增加而不符其正常收入情形。

此時，受理申報機關有「定期間通知（申報義務人）說明之義務」，而申報義務人「合理真實之說明義務」即告發生並應予滿足此說明義務，其無正當理由未為說明、無法提出合理說明或說明不實者，即屬違反說明義務，自應受罰。

法院表示，林益世於2016年10月3日說明，指母親沈若蘭交付沈煥瑤300萬元非自己所有，且妻子彭愛佳保險箱內2115萬322元，也非自己或妻子該年度新增所得，及因自己財產均交由母親保管，並無故意隱匿財產而不申報。

經監察院查證林益世對於增加現金其中1580萬元部分，包括2011年5月間交付沈若蘭再轉交沈煥瑤存放保管箱的300萬元、彭愛佳名下保管箱各950萬元、330萬元，已經刑事二審判決認定無誤，且最高法院駁回上訴而確定。

但林益世猶未就何時新增、如何取得該財產來源等情提出「真實」、「合理」說明，反而為300萬元非自己所有不實說明，及就彭愛佳保險箱內款項非自己或彭愛佳該年度新增所得，未為合理說明。