為爭房產掐死老婆 狠夫還說「10年來都這樣壓制她」

2019-08-21 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園吳姓男子今年5月5日因房產問題涉嫌掐死何姓妻子被依家暴殺人罪起訴，法院今開準備程序庭，他坦承殺人卻對行凶過程交代不清，還東拉西扯與案件無關情節，法官認為他朝傷害致死方向抗辯，但吳仍不斷跳針說「我就是承認殺人啊」。對此何的家屬無法接受，痛批他沒有一句話屬實。

檢警調查，吳（46歲）2009年和何協議離婚，約好共有的1棟房子歸吳所有，後來何提民事訴訟今年4月法院判處2人婚姻關係存在，因此房產應回歸一人一半，吳因此和何大吵，當天深夜11點多吳不滿何叫醒他，一氣之下竟將對方壓在地上，還緊勒住何的脖子害她昏迷，搶救12天後宣告不治。

吳男表示，他承認殺人罪，對於何女的死願意負責。他還說，因為和何女關係一直很不好，對於房產希望能和對方一分為二，包括樓層、出入口都隔開一人一半，但何不同意；後來法院判處雙方彼此婚姻關係存在，他再婚的葉姓妻子無法容忍丈夫同時有2個老婆，也向他提出離婚。

吳還說，從5月3日至5日回去和何同住期間，2人就不停爭吵，何拿木製茶盤打傷他膝蓋、怒吼要趕他走，自己阻擋不了就一手抓著她後頸，一手抓住她肩膀壓制，直到對方認輸才鬆手，類似情況不斷發生。

吳強調「過去十幾年來都是用這種方式壓制何」，因為自己學過跆拳道知道用力掐後頸會痛，事發當天自己半夢半醒，且何又主動攻擊，他就用同樣方式壓制她，至少重複了3、4次，還說「要壓制她非常容易啦」，對方認輸就會放手，後來見何面朝上躺在地板，呼叫沒反應就立刻載她去醫院。

但法官詢問，知不知道掐人頸部恐導致窒息，吳回答稱掐後頸不會，對於有無從正面掐脖，他又稱不清楚，說自己當時很累，半夢半醒之間已經忘了；吳的辯護律師則說，吳願意承擔罪責，發生後也將何女送醫並告知醫院駐衛警，最終讓轄區派出所查獲，應符合減刑，請求從輕量刑。

何女姊姊痛斥，吳男在庭上說法沒有一樣屬實，對於房產劃分、離婚內容等，很多都是他憑空捏造，根本公開說謊，對於死去的妹妹而言沒有人可以對質。