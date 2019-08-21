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宜蘭縣議員賴良洲當選無效之訴 法院駁回

2019-08-21 18:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣議員賴良洲被控賄選案，一審遭宜蘭地方法院判處有期徒刑3年，褫奪公權5年，不過，當選無效之訴，宜蘭地方法院在審結後，今天宣判，駁回當選無效之訴。

宜蘭地方法院指出，賴良洲當選宜蘭縣第19屆縣議員，宜蘭地檢署與同一選區候選人林金龍提起當選無效之訴，主張賴在去年（107年）9月11日上午分別至頭城吳姓、張姓、陳姓選民住處，致贈市價約240元蘋果禮盒賄賂 ，請求支持當選，認為違反選罷法的賄選行為，提起當選效之訴。

賴良洲否認賄選，辯稱他經營殯葬事業，中秋與農曆新年均會送禮給親友、仕紳、曾服務的喪家與相關工作人員及業者答謝，爭取支持事業與賀節，送禮給陳民是商場禮儀及朋友情誼，秋節賀禮，無行賄之意，且吳、張、陳均證述是基於中秋禮盒，無選舉投票對價關係，聲請駁回地檢署與林金龍之訴。

宜蘭地方法院合議庭綜合陳述，審認吳姓等證人認為，賴送禮盒給吳是對昔日喪家的中秋送禮，並無足夠證據證明過程中有提及選舉，吳不知賴有參選，無從認定賄選；賴送禮給張，是因張是賴工作夥伴與友人，秋節前探訪，難認定有賄選，縱過程中請託張幫忙，亦請幫忙輔選或宣傳，尚無有違。

至於送禮給陳，陳未在家，陳的家人主觀上推論賴應為選舉尋求支持，僅係主觀之推論，無從不利認定，另外，陳為人民團體的理事，為地方仕紳，秋節前送禮，與一般商場人際往來並無違背。

因此，法院認為，無法證明賴良洲送蘋果禮盒行賄，足以動選民意願而有對價關係，證據不足以認定賴賄選，因此駁回當選無效之訴。

宜蘭地方法院。資料照片
宜蘭地方法院。資料照片
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賄選當選無效

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