私菸案深喉嚨爆「特勤小金庫」北檢：目前無證據盼提供

2019-08-21 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署辦總統府侍衛室私菸案，已進入最後收尾階段，但有「深喉嚨」向媒體爆料，指特勤中心有「小金庫」支付菸品團購費用，擔憂檢調現階段尚未保全證據，盼儘速查清。台北地檢署今下午聲明，相關案卷目前現存證據資料，尚查無報導所指以公積金支付菸品費用情況。

北檢表示，如報導所謂「深喉嚨」握有相關犯罪事證，本署期盼該君能提供予本署調查，檢察官必會對其身分資訊保密並嚴予偵辦。

私菸案爆發近1個月，專案小組如火如荼偵辦，最快本周可望偵查終結。因涉案人數眾多，檢方定調以「嚴辦首謀」、「從犯從輕」為原則，這波偵結對象是以「在押、首謀」為主，其餘犯罪情節較輕微的團購人員則擬另簽分偵辦。

不過，昨日有一名「深喉嚨」向《中國時報》爆料，侍衛人員購菸經費使用的是專案犒賞獎勵金，這筆獎勵金來自國宴期間專案獎勵金、年節加菜金、三節獎金等，特勤利用雜支餘額長年累月成立侍衛人員的「小金庫」。且據查，這筆經費來源是國務機要費。