上千輛oBike堆在校園 台大打官司討千萬保管費輸了！

2019-08-21 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



無樁式共享單車oBike前年進駐台北市，全盛時期投入高達8000輛，卻時常發生違停亂象，引起民怨；台灣大學不滿校園內隨處可見oBike未依規定停放，拖吊移置場也堆滿上千輛單車，業者卻不領回也不付保管費，向法院提民事訴訟，要求業者台灣奧致網絡科技公司賠償1021萬餘元，台北地方法院今判台大敗訴，業者免賠償，仍可上訴。

oBike去年新加坡總部停止營運，台灣也於同年10月大量裁撤營運團隊，只維持基本營運和APP客服系統，而今年APP已消失，台北市政府也確定清除所有oBike單車，廢棄在路邊的單車宛如廢鐵。

台大提告主張，奧致公司是出租無樁式單車業者，未經校方同意，前年擅自在校園內任意擺放單車營運，而使用者騎完單車後，未停放在自行車架貨停車區，反而任意停放在校園走道，嚴重影響人車進出安全，和其他合法騎單車者的停車空間。校方依交通管理要點規定，將違停的單車拖吊移置到水源校區，多次發函通知業者領回，但截至去年8月底業者都沒有領回，校方去年9月為了清出校內土地空間，陸續將oBike單車移至卓越大樓地下停車場。

台大指出，依照交通管理要點規定，業者自2017年11月3日至同年12月31日，應給付每輛單車移置費每次50元，去年1月至8月底應給付移置費100元和保管費每輛每半天25元，共計1021萬2400元。

奧致公司指出，台大拖吊集中保管oBike單車，導致公司無法收租營運，明顯是不利於公司的保管方式，不符合民法上無因管理的要件，而單車移置費、保管費並非台大替公司所支出的必要費用。

另外，台大允許單車隨時自由進出校園，而使用者騎oBike進入校園當然沒有侵害台大的權利，況且校方交通管理要點並非法律，使用者總使沒有遵守也沒有違法；另台大不是土地所有權人，即使oBike單車被移到校園土地上，也不是侵占台大的土地，認為台大提告沒有理由。