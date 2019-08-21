「降低嬰兒哭聲」卻悶死女嬰 托育員判賠雇主140萬

2019-08-21 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



私立杜曼托嬰中心因托育員林郁慧為「降低嬰兒哭聲」，用尿布、延伸外套蓋住女嬰口鼻，卻害得女嬰窒息死亡，女嬰父親對負責人林怡蕙和林郁慧財產假扣押。林怡蕙向法院聲請調解，後來以200萬元和死者父親成立調解，她認為是林郁慧造成，還害托嬰中心、幼兒園學生減少，要求賠償344萬元。高等法院更一審今判除原確定的80萬元外，應再賠60萬元。

林郁慧2015年2月3日悶斃了女嬰，負責人林怡蕙因民法「僱用人責任」賠償，她再向林郁慧求償支付給女嬰父親的200萬調解金。林怡蕙另認為2015年2月起至10月止，有144萬元營業損失，因此要林郁慧賠償344萬元本息。

原本林怡蕙還要求林郁慧賠償9萬5000元監視器費用、6萬元罰鍰和150萬元精神慰撫金，但這部分經最高法院駁回而敗訴確定。

高院認為，女嬰死亡，林怡蕙、林郁慧各自賠償了200萬元，但這不影響林怡蕙對女員工求償；托嬰中心負責人也有監督管理疏失，應類推適用民法過失相抵規定，減輕女員工賠償責任，認定負責人林怡蕙只能請求140萬元。