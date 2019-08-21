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尾牙找謝金燕站台 女吸金近17億判16年

2019-08-21 16:42聯合報 記者陳俊智╱即時報導

女子曾甯嘉對外宣稱自己與電信業高層、手機大盤商熟識，能低價購得蘋果、三星新款手機，轉手即可獲利，吸引不少人砸大錢投資，短短4年吸金逾16.8億元，今天被新北地院依違反銀行法判刑16年，併科罰金5000萬元，追徵不法所得4億元；曾甯嘉的姊姊曾桂汶也因為共犯身分，被法院判刑10年，追徵不法所得200萬元。

另外，曾甯嘉在2010年間還隱瞞已婚事實，以結婚為前提訛詐謝姓男子錢財209萬元，也被法院依詐欺罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，曾甯嘉從2015年開始非法吸金，她曾多擺出近百支新手機拍照打卡上傳臉書，讓投資人到現場見證，2016年成立公司時，更大張旗鼓找眾多模特兒站台，並連續3年在5星級酒店舉辦尾牙，邀請藝人謝金燕表演，讓不少人信以為真。

曾甯嘉開出不少優渥獎勵，除不定期舉辦國內外旅遊，還有賓士、保時捷等名車鼓勵投資客拉下線，吸金規模高達16億8364萬元，但她因為賭博輸了數億元，資金出現龐大缺口，去年7月因神隱避不出面，違法情事經投資客提告而曝光。

審理時，曾甯嘉起先否認，辯稱確有手機買賣情形，直到去年11月與被害人調解時才坦承犯案，但仍將則責任推給林姓員工，試圖脫罪。曾桂汶則稱自己是聽從妹妹指示辦事，始終否認犯行。

法院調查，曾甯嘉雖稱一個月買賣手機超過2萬支，但其助理稱只看過100、200支，且未看過她與手機廠商見面洽談，因此對她的說法存疑。此外，曾甯嘉設計的投資方案並未實際交付手機，而是以代銷售方式向投資客收取資金，其蘋果手機年報酬率有86.7%，三星手機年報酬率更高達124.1%，明顯違反銀行法規定。

法院審酌曾甯嘉明知自己未從事手機買賣，卻在審理過程飾詞狡辯，聲請調閱交易明細和開戶資料，浪費司法資源，甚至與部分被害人達成和解後，仍辯稱犯行是受他人指示，最後認定其犯後態度不佳，審酌各項情節後量刑。

女子曾甯嘉宣稱自己與電信業高層有簽約，又認識手機大盤商，能以低價購得蘋果、三星公...
女子曾甯嘉宣稱自己與電信業高層有簽約，又認識手機大盤商，能以低價購得蘋果、三星公司新款手機，轉手即可獲利2000到3000元，4年時間吸金近17億元，今天被新北地院依違反銀行法判刑16年（示意圖）。本報資料照片
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吸金賭博新北

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