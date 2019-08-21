1歲半幼子澡盆溺水 媽網搜求解害命伴屍

2019-08-21 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄20歲林姓母親獨自撫養2個幼子，前年10月涉放任僅1歲半的大兒子在滿水位澡盆洗澡，離開浴室幾分鐘後驚見兒子疑滑倒溺水，但她卻未報案求助，反而上網搜尋溺水急救方式，錯失黃金搶救期害子喪命，她竟再網搜「如何辦嬰兒後事」，直到屍體腐敗長蛆才報案，高雄高分院今下午維持一審，依犯過失致死罪判她10月徒刑，仍可上訴。

判決指出，林女（22歲）與許姓丈夫育有2個孩子，2017年9月間丈夫因案入獄，林女1人帶著1歲半兒子、以及剛出生未滿月的次子，寄居友人張女的鳳山住處；同年10月5日深夜11點多，林女替1歲半的兒子洗澡，卻沒注意兒子四肢肌力發展還沒健全，且左小腿甫遭燙傷未癒合，無法獨自站立、洗澡，林女便將兒子放在滿水位的澡盆，離開浴室處理家務約7到8分鐘。

沒想到這段時間男童疑似在浴盆內滑倒，頭撞擊浴盆溺水，林女返回後驚見兒子全身浸在水中，臉朝下，趕緊抱到床上，但她卻此時卻上網「溺水急救處理」網頁資訊；隔天晚間發現兒子明顯死亡，查詢奇摩知識「嬰兒往生後事如何處理」、「請問未滿6歲的小孩往生，大家都如何辦喪禮的？」。

直到10月8日中午，林女透過張女打電話報案，當警消趕抵，發現男童的屍體已經腐敗長蛆，林女才供出事發過程。經量測浴盆高度41公分，男童身高73公分，須維持站立才不會被水嗆到，法醫再解剖確認，男童頭部遭外力撞擊，導致腦幹瀰漫性軸突損傷，並溺水窒息。

檢方指控，林女獨留兒子在澡盆內，且救起時仍有呼吸，卻沒立即送醫，涉犯遺棄致死罪；一審認為，林女不是置之不理，而以手機搜尋急救方式，林女也辯稱當時依影片方式搶救，兒子有吐水出來、有心跳，合議庭難認有主觀犯意，依犯過失致死罪判10月徒刑。