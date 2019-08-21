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桃園食安的守護者 桃檢首位女襄閱將上任

2019-08-21 15:03聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園地檢署今中午召開檢察官會議確認各組事務分配，曾領軍破獲噁蛋工廠、塑化劑等民生犯罪專組主任檢察官林秀敏接任襄閱主任，未來除襄助檢察長外，也擔任對外新聞發布、發言人要職，林也是桃檢多年來首位女性襄閱，預定28日正式上任。

林秀敏是政大法律研究所畢業，司法官訓練所38期結業，歷任婦幼、國土民生及肅貪等專組，曾辦過立委黃宗源賄選、市議員陳志謀涉貪等矚目案件，除了獲派主任當年到雲林地檢任職，其餘期間都一直在桃檢服務。

林長期致力於民生犯罪專組，擔任主任期間也兼任查賄執行秘書長達6年，並曾領軍破獲塑化劑工廠、帶隊查辦大潭電廠停電案等，去年更和組員破獲全台第二大蛋商萇記泰安公司使用黑心發霉噁蛋，對於桃園地區的食安、廢棄物把關頗有貢獻。

桃檢同仁也形容林秀敏思路清晰、仔細認真，對於檢察事務相當投入，辦案風格也很犀利，這次獲得檢察長郭文東青睞，指定擔任襄閱主任檢察官，將襄助檢察長領導全署事務、溝通協調及任務分配，也包括新聞發布、媒體連繫及對外發言等重任。

林也透露，年輕時受到美國影集「洛城法網」影響，對於法律人、新聞界充滿嚮往，學生時期更是最想當記者，最終經一番抉擇仍選擇走法律這條路，她也認為檢察官工作重在團隊辦案，從中獲得的成就感也是多年持續下去的動力。

另外，桃檢5日公布各專組主任分配，包括去年才剛升二審的桃檢前襄閱王以文，今年確定「回任」一審，他將擔任桃檢立案審查中心主任，預計與組內檢察官每月吸收全署約800件簡易、自白案件，達到用少量人力解決大量案件，盼能減輕其他偵查股檢察官積案壓力。

林秀敏是桃園地檢首位女襄閱，多年致力於民生犯罪專組，曾領軍破獲黑心噁蛋、塑化劑工...
林秀敏是桃園地檢首位女襄閱，多年致力於民生犯罪專組，曾領軍破獲黑心噁蛋、塑化劑工廠等。記者曾健祐／攝影
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檢察官塑化劑食安

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