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1年涉貪50萬 和美2員警包庇色情業者遭起訴

2019-08-21 14:43聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣和美警察分局大霞派出所劉姓巡佐與和美分局一組金姓警員涉嫌插乾股，長期包庇轄區2家色情理容業者並收受賄賂，兩人在一年內收受賄款12次，每次5千到2萬元不等，被查到的不法所得共約50萬元，檢方偵結今依貪污治罪條例等罪嫌將2人提起公訴，同案4名業者也被起訴。

金員從警28年，劉員從警25年，兩人事發遭收押後，彰化縣警局召開考績會，已依警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」，予以免職。

起訴書指出，金員、劉員2018年6月得知轄辜姓女子和洪姓男子有意在和美鎮經營色情養生館，2警明知業者從事的是容留女子與不特定男客從事性交、猥褻行為的特種行業，卻未主動查報取締，還一同出資入股，金員辦理查緝色情賭博業務，但每次規畫臨檢時，消極查緝自家投資的養生館，劉原則私下以LINE通話軟體提早向辜女通風報信，以便應付警方上門臨檢而脫身，兩人半年分得盈餘共14萬元。

但該家養生會館生意不算好，金員與劉員今年初再以插乾股方式包庇另一家色情養生館，並以同樣手法讓業者免於被查獲，半年內2人又收受共約36萬元不法所得，直到今年6月遭查獲。

由於2家業者都供出內情，劉姓巡佐也承認插乾股負責通風報訊，每個月收到2萬元至6萬元不等的「利潤分紅」，再分給金姓警員，檢方指出，2員均已自白並各分別繳交20萬餘元的犯罪所得，加上們收受每次的賄款低於5萬元，依法建請法院減輕其刑。

和美分局劉姓資深巡佐被檢舉包庇色情業者及收受賄賂遭收押。記者林敬家／攝影
和美分局劉姓資深巡佐被檢舉包庇色情業者及收受賄賂遭收押。記者林敬家／攝影
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