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女街頭藝人半夜訪友未遇 借宿誤上賊船遭猥褻

2019-08-21 14:09聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

街頭藝人「小麗」（化名）3年前從南部搭火車至豐原區，吳男見她深夜坐在火車站上木椅，上前搭訕獲悉她未能聯絡到男網友，便稱可將房間借她住宿，趁機猥褻得逞，二審依強制猥褻罪將他判刑10月；被害人請求賠償償，民事部分一、二審判處吳男賠償被害人10萬元。不得上訴。

法官審酌，吳男不思以正當方式解決其生理需求，亦不思尊重他人對其身體及性自主之決定權利，先向被害女表示得提供其住宿，待她不察而應允隨同其返家後，恣意褪去自身衣物，未得她同意，強制撫摸她胸部及下體，藉此滿足自身性慾，嚴重侵害被害人性自主權。

開庭時，被害人表示「他很可惡，請法官判重一點，他不應該假藉這種名義將我騙到他家，他要被判刑，刑度請依法處理」，法官以他無悔意，也未與被害人達成和解，予以判刑。 「小麗」因遭吳男猥褻，身心均痛苦異常，晚上惡夢不斷，甚而住進精神科病房，生活陷入困境，遂請求吳男賠償精神慰撫金，一、二審判他賠償被害人10萬元。 吳否認犯案，辯稱基於好心，才帶被上訴人回家。案發時，兩人同睡一床，她未表示不同意，亦未制止他裸身，當時無其他房間，且係各睡各的。法官不採信。

判決書指出，吳男與「小麗」素昧平生，她於2016年5月28日下午自南部搭乘自強號火車至豐原火車站與男網友相約見面，然因她所攜帶的行動電話電力耗盡，無法與該名男網友聯絡，遂坐在豐原火車站前木椅上。

同日深夜，吳男見她獨自坐在火車站前木椅上，便上前詢問她是否在等人、是否等待之人未前來，經她回答後，得知她等待之人未前來，其後她則至火車站內借用電源將行動電話充電。

至29日凌晨，「小麗」因火車站營業時間屆至，而再度回到該火車站前木椅逗留，且也未能聯絡上男網友，吳男見狀再度向她搭訕，並表示他可將房間借甲住宿， 「小麗」不疑有他，遂應允至他家中借宿，吳男即騎乘機車搭載她返回其住處，並叮囑她至其家中後不能發出聲音；待兩人至3樓房間後，他先請她躺在床上休息，並將己身全部衣物褪去，躺在她身旁，隨後猥褻被害人得逞。

被害人表示欲離開，倘吳男不帶她出去，她就自己走路，他應允並騎乘機車搭載她出門，她見路上經過全家便利超商，即向他表示欲使用洗手間，並自行進入該超商內，至洗手間內撥打110報警查獲。

街頭藝人「小麗」從南部搭火車至豐原區，吳男上前搭訕獲悉她未能聯絡到男網友，便稱可...
街頭藝人「小麗」從南部搭火車至豐原區，吳男上前搭訕獲悉她未能聯絡到男網友，便稱可將房間借她住宿，趁機猥褻得逞。圖／本報資料照
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火車站猥褻

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