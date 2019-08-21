嚼檳榔害酒測值超標？ 警方沒讓漱口法官撤銷罰單

2019-08-21 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



高姓男子3年前酒駕被開罰，但他今年4月再度被攔檢測出酒測值為0.18毫克，二度被警方開罰。他不服提行政訴訟，認為他當時有嚼檳榔，警方卻沒有提供礦泉水漱口，開罰不符規定，請求撤銷處分。台北地方法院認為，處分有違誤，判撤銷罰單，可上訴。

高男提告主張，他4月20日上午騎乘機車到環南市場批貨，回程行經市民大道二段時，警方趁他停等紅燈攔查，在車道逐一以酒精檢測器檢測駕駛人，他認為警方執法不符警察職務權行使法、取締酒後駕車作業程序等規定。另他當時有吃檳榔，起初疏於告知警方檳榔內恐含高粱或米酒成分，事後告知時，警方也沒有提供礦泉水漱口。

台北市交通事件裁決所抗辯，員警見高男行車不穩、未保持安全車距才上前詢問，卻發現高男臉色潮紅、神情異常，身上有酒氣，依法攔停舉發。高男有飲酒徵兆，員警也在確認單勾選「確未飲酒且未服用其它含有酒精成分物（食）品（如蜂膠、感冒糖漿、漱口水等）願接受檢測」，高男也簽名後實施酒測。

法院勘驗案發光碟影像，發現沒有攔停高男的畫面，且高男嘴巴嚼檳榔，酒測完後也向員警表示並未喝酒，員警詢問檳榔成分，高男也告知含有酒精，但警方卻未再有所表示。