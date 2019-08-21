6月男童與父獨處送醫亡 施虐手段成謎仍重判

2019-08-21 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄3年前發生一起6月大的劉姓男童顱內出血，劉父緊急送醫搶救1個月仍不幸殞命，不過男童頭、臉部外傷相當不尋常，檢警將案發時獨處的父親移送法辦，劉父雖辯「兒子自己從搖床上摔落」，不過醫生證實掉落只會有1個傷，加上幼童根本無法跨過床欄杆，高雄高分院認定父親施虐，依犯家暴傷害致死罪判11年半。仍可上訴。

判決指出，2016年11月7日上午，出生僅6個多月的劉姓男童，在母親出門買菜後，由父親獨自照料，但7點半到8點半之間劉父卻涉用不詳的方式重擊兒子的頭、臉，兒子出現嘔吐、意識不清，他才發覺不對勁趕緊送醫求助，還轉往長庚搶救，高醫大兒童少年驗傷醫療整合中心也協助，隔月13日仍因顱內出血導致腦死、中樞神經衰竭死亡。

男童送醫時院方診斷發現右側額頭及眼眶瘀青、左眼內血絲紅、右臉頰皮紅等外傷，且醫院及法醫鑑定結果，男童有蜘蛛膜下出血、嚴重腦壓上升、腦幹功能喪失傷害，還有硬腦膜下出血、視網膜出血傷害，都是致死原因，懷疑遭施虐。

劉姓父親辯稱，當時兒子在搖床睡覺，他聽到哭聲時發現已經摔到地上，他當時也在睡覺，不曉得發生什麼事；劉父的律師也稱，劉脾氣穩定、平日不會打小孩。

合議庭認為，醫生證實「這樣的腦傷不可能過了好幾天才發現」，當天上午母親出門買菜後，只剩男童與父親獨自在家，可認定獨處期間所發生的；醫師還證稱傷勢絕不可能是自己摔落造成，「是很嚴重的外力，之前也有治療過遭虐待的嬰兒，大多沒有像他（指死者）情況這麼嚴重」。

合議庭也認定，搖床的欄杆高度根本不可能讓６個月大男童跨過，且床的最高處63公分，最低處約40公分，地面還有軟墊，跌落也不可能重傷，認定劉姓父親施虐，一審判11年半徒刑。