邵昕捲碩天炒股 更一審刑度加重仍緩刑

2019-08-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



藝人邵昕被控與股市作手周鼎等人集資超過17億元，再以人頭戶炒作碩天股票，因邵昕涉案情節不深，台北地方法院依證券交易法判他1年8月徒刑，緩刑4年，支付國庫60萬元。高等法院更一審認為邵提供多人證券帳戶，且向周鼎介紹多名金主提供資金炒股，犯罪情節較重，今依證交法高買證券罪判刑2年，但同樣緩刑4年，支付國庫60萬。

本案由周鼎決定買賣碩天公司股票的價格、數量、買賣方式、使用帳戶，以及喊盤下單；金主秦庠鈺負責提供資金。亨豐公司董事長陶煥五(現名陶然)除負責籌措、統籌調配交割款項外，並與雜誌社副社長葉治平、亨豐公司監察人陶家森(現名陶易森)協助交割款存、提作業外，也依據周鼎指示，以借得的帳戶喊盤下單，連續以高價買入，或以相對成交方式製造碩天股票在集中交易市場交易活絡表象，吸引不知情的投資人購入股票，藉以抬高碩天公司股價。

被告包括邵昕、陶煥昌、陶煥為、張孟泉、陳信宏、傅子恩、黃瓊玫、林丹、葛興光、張桂元等人，依陶煥五指示辦理大額交割款的存、提、匯款，提供自己或不知情親友的證券帳戶供買賣碩天公司股票之用；黃瓊玫並依證券公司營業員提供的對帳單、交割單，彙整各帳戶內碩天股票明細和庫存。

陶煥五等人將碩天股票從2011年4月18日開盤價每股84.90元，拉抬至同年8月10日每股收盤價151元，股價漲幅高達77.86%，期間平均漲幅62.23%；期間最高價為156.50元， 最低價為81.70元，振幅為91.55%。而同期間同類指數為下跌20.24%，大盤指數為下跌11.32%，碩天公司股票價格呈現逆勢上漲。

在量方面，碩天公司股票平均日成交張數上升至1045張，相對比較基期的210張，大幅成長約397.62%。碩天股票在陶煥五等人炒作期間交易量明顯異常。陶煥五等人共以31人、93個帳戶炒作股票，犯罪所得高達8億5275萬272元。

陶煥五、陳信宏謀議先由陶煥五在碩天股東會上發言，再推由陳信宏在2011年6月25日的民眾日報電子報上，將陶煥五的發言移花接木成股東會上碩天公司人員「宣示」，刊載「碩天公司後續還有很大的上揚空間，未來5年每年EPS都有上看10元的可能性」等影響集中交易市場股價的不實報導。但因檢察官無法舉證陶煥昌等10人知道陶煥五炒作股票犯罪所得達1億元以上，法官只以高買證券罪一般幫助犯處斷。