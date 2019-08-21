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搭偵查不公開順風車 詐騙集團騙人新話術

2019-08-21 13:15聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市蕭姓男子日前接獲自稱檢調人員電話，指稱偵辦健保詐領補助案，懷疑蕭男涉案要求監管其銀行存摺、印鑑及相關證件，強調基於「偵查不公開」要求蕭男不得對任何人透露，事後發現銀行帳戶內60餘萬元存款遭提領一空，驚覺事有蹊蹺報警，並配合警方假意與對方合作，趁詐騙集團車手準備再騙取120萬時，當場逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。

詐騙集團騙人手法再翻新，利用「偵查不公開」話術，騙被害人蕭姓男子不得向任何人透露相關案情，蕭男妻子事後驚覺有異，認為所謂「偵查不公開」是針對偵辦案件的公務員，並非針對民眾，向銀行查詢蕭男銀行帳戶，赫見帳戶內60餘萬元已遭人提光，立即向轄區派出所報案。

據了解，警方成立專案小組追查，發現詐騙集團仍持續和蕭男電話聯繫，協調蕭男假意配合，日前獲悉詐騙集團再次指派車手要求蕭男面交120萬元時，趁雙方相約在蕭男桃園家住處外面交，當場逮捕取款的詐騙集團林姓車手，並查扣相關偽造公文等證物，訊後依詐欺罪嫌將林男移送，成功阻止這次詐騙集團的猖狂行為。

警方呼籲疑似詐騙電話，要求匯款或是交付存摺、印章及個人相關證件，切記防詐騙三口訣「冷靜、查證、報警」外，不要管對方提出「偵查不公開」等話術，應立即撥打165反詐騙查證，或向轄區警方報案，以避免遭詐騙。

搭偵查不公開順風車，詐騙集團騙人有新話術，誆稱「偵查不公開」要求被害人不得對任何...
搭偵查不公開順風車，詐騙集團騙人有新話術，誆稱「偵查不公開」要求被害人不得對任何人透露，最後警方埋伏逮到詐騙車手。記者王長鼎／翻攝
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詐騙集團車手

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