台商涉地下匯兌達80億被釋放 檢方：還有共犯會抗告

2019-08-21 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



吳姓夫婦涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，金流疑似達80億，卻被法院當庭釋放，嘉義地院認為，查扣的2億5千萬元現金，無法認定是犯罪所得，2人在受逮捕前的數小時，為調查人員控制之下，不可能有違反銀行法的犯行，不符「準現行犯」逮捕規定；檢方說，還有共犯尚待追查，一定會抗告，會在7日內提出，並對兩人發布境管。

據了解，全案是辦案人員發現大陸寄來大量U盾來台，一種大陸銀行發行的網路銀行憑證，可進行轉帳，以為可能是詐騙案件，層層追查，才發現吳姓夫婦是主嫌。

當時調查站人員先已通知書傳喚2人到案說明，2人也願意到案，才沒有使用檢方核發的拘票，調查站人員也持搜索票，先前往吳姓夫婦位於嘉義市的住處，發現9百多萬的現金，當時2人還不坦承犯案。

檢方說，兩人經手的地下匯兌現金可能達80億，很難只有2人主導，2億餘元贓款也放在家中，可能有其他共犯同時在地下匯兌．2人也坦承贓款是地下匯兌之用，符合準現行犯逮捕要件，並依串證、重罪聲請羈押，雖尊重法院見解，但仍會抗告。

但要去吳妻位於大埔鄉的娘家，2人卻開始畏縮，不願意開門，便找鎖匠開鎖，在屋內查獲2億餘元現金，還有帳冊顯示80億元的金流，2人才坦承是地下匯兌之用，依準現行犯逮捕。

但法院認為，2人在受逮捕前的數小時，為調查站人員控制下，不可能有違反銀行法的相關犯行，檢察官也無法證明是犯罪贓款，就算是犯罪贓款，檢察官也沒有證明贓款與最後一次地下匯兌犯罪行為的時間有密接性。

法官審酌，依據憲法第8條所定的正當法律程序原則，認為檢察官及調查站人員的逮捕程序並不合法，違背羈押的拘提逮捕前置原則，所以聲請不合法，予以駁回。