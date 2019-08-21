親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

時力黨魁呼之欲出 徐永明最快下午接黨主席

台商涉地下匯兌達80億被釋放 檢方：還有共犯會抗告

2019-08-21 12:11聯合報 記者李承穎╱即時報導

吳姓夫婦涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，金流疑似達80億，卻被法院當庭釋放，嘉義地院認為，查扣的2億5千萬元現金，無法認定是犯罪所得，2人在受逮捕前的數小時，為調查人員控制之下，不可能有違反銀行法的犯行，不符「準現行犯」逮捕規定；檢方說，還有共犯尚待追查，一定會抗告，會在7日內提出，並對兩人發布境管。

據了解，全案是辦案人員發現大陸寄來大量U盾來台，一種大陸銀行發行的網路銀行憑證，可進行轉帳，以為可能是詐騙案件，層層追查，才發現吳姓夫婦是主嫌。

當時調查站人員先已通知書傳喚2人到案說明，2人也願意到案，才沒有使用檢方核發的拘票，調查站人員也持搜索票，先前往吳姓夫婦位於嘉義市的住處，發現9百多萬的現金，當時2人還不坦承犯案。

檢方說，兩人經手的地下匯兌現金可能達80億，很難只有2人主導，2億餘元贓款也放在家中，可能有其他共犯同時在地下匯兌．2人也坦承贓款是地下匯兌之用，符合準現行犯逮捕要件，並依串證、重罪聲請羈押，雖尊重法院見解，但仍會抗告。

但要去吳妻位於大埔鄉的娘家，2人卻開始畏縮，不願意開門，便找鎖匠開鎖，在屋內查獲2億餘元現金，還有帳冊顯示80億元的金流，2人才坦承是地下匯兌之用，依準現行犯逮捕。

但法院認為，2人在受逮捕前的數小時，為調查站人員控制下，不可能有違反銀行法的相關犯行，檢察官也無法證明是犯罪贓款，就算是犯罪贓款，檢察官也沒有證明贓款與最後一次地下匯兌犯罪行為的時間有密接性。

法官審酌，依據憲法第8條所定的正當法律程序原則，認為檢察官及調查站人員的逮捕程序並不合法，違背羈押的拘提逮捕前置原則，所以聲請不合法，予以駁回。

法院說，現行犯可當場逮捕，但準現行犯在立法上則是稍微擴張的現行犯的時間概念，讓不是當場犯罪的犯罪嫌疑人也可以被逮捕，但也不能因此失之過寬。

檢調昨天查出地下匯兌案，查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁／翻攝
檢調昨天查出地下匯兌案，查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁／翻攝
分享
檢調昨天查出地下匯兌案，查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁／翻攝
檢調昨天查出地下匯兌案，查扣現金達2億餘元。記者姜宜菁／翻攝
分享

贓款檢察官嘉義

相關新聞

罵老婆畜生封己為皇帝 人妻不堪長年精神虐待離婚獲准

2019-08-21 11:27

姐弟戀命案！19歲木工學徒氣憤殺女友 一審判13年

2019-08-21 11:23

海軍下士急缺錢 潛庫房搜刮軍用皮鞋「便宜賣」

2019-08-21 11:22

被推定有罪的司法：讀《無罪的罪人》之後

2019-08-21 12:08

不准警察幫王定宇脫困 他反年改判拘役15日

2019-08-21 13:17

邵昕捲碩天炒股 更一審刑度加重仍緩刑

2019-08-21 13:16

搭偵查不公開順風車 詐騙集團騙人新話術

2019-08-21 13:15

身穿「切勿酒駕」T恤 卻因酒駕被警逮

2019-08-21 12:36

被指密醫提告敗訴！他列7大罪狀控法院有道理嗎？

2019-08-21 11:53

海巡破獲私菸工廠 查獲11公噸菸絲估獲利近4000萬

2019-08-21 11:49

槽車撞工廠 警消：道路狹窄，倒車撞圍牆漏油起火

2019-08-21 11:48

台北轉運站逃票男 毆打警察扯壞無線電遭訴

2019-08-21 11:41

遭控搓圓仔湯挨告當選無效 烏來區長今確定勝訴

2019-08-21 11:30

心情不好牽車至路中央 擲香菸燒車被判刑5月

2019-08-21 11:26

台中市教育局前主任向10教官索賄 判關3年4月定讞

2019-08-21 11:24

經營鳥園販賣保育類藍腹鷴 警前往稽查藍腹鷴已死亡

2019-08-21 10:40

藥膳也有「創富專案」 老闆吸金判3年2月還得吐錢

2019-08-21 10:39

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

辦過羅福助、葉世文 陳玉萍接北檢發言人

2019-08-21 00:32

為達績效…警捏造罰單 自繳罰款

2019-08-21 00:30

虐死外甥女 殺人罪判17年定讞

2019-08-21 00:19

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45

先研究「最多關2年」再恐嚇女友 公車司機竟判了緩刑

2019-08-20 18:11

成大醫院去年開刀房濺血案監委提糾正 成大：尊重

2019-08-20 17:44

影／陸船越界被查獲要罰鍰 台中今年罰鍰進帳1360萬元

2019-08-20 16:41

土城角頭遭行刑式槍殺 主謀李尚哲判刑再判賠

2019-08-20 16:32

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

被黃國昌指為樂陞案門神 李永萍：已寄存證信函

2019-08-20 15:54

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

女子持刀追母嚇學童拒強制就醫 員警對峙也遭割傷

2019-08-20 14:45

「醫療蟑螂」行騙全台 推銷特效藥再遭起訴

2019-08-20 14:45

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

酒後吵架盛怒下勒頸拖行 犯強制罪被判罰錢

2019-08-20 13:12

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

台南車輛肇事與死亡率六都第一 黃偉哲要警方加強執法

2019-08-20 12:32

統促黨李承龍砸日治石狛犬 賠22萬確定

2019-08-20 12:12

逸仙國小石犬毀損案 李承龍等判賠22萬元定讞

2019-08-20 12:06

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26
看更多

熱門文章

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

「鬼王」司馬中原傳被小32歲熟女纏上 要賣億元豪宅子女憂心

2019-08-21 10:33

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10

台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

騎車自摔竟強押目擊騎士凌虐 蓋血印承諾賠修車費

2019-08-20 16:55

亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

私菸案動用「特勤小金庫」？ 曾銘宗：爆料人看不下去

2019-08-21 10:58

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top