海巡破獲私菸工廠 查獲11公噸菸絲估獲利近4000萬

2019-08-21 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面；海巡署獲報後，本月15日北上查緝，起出11公噸菸絲與2800支香菸，若全部流於市面林男預估可獲利近4000萬元。

據了解，海巡署偵防分署高雄查緝接獲線報，林男透過朋友介紹以每個月3、4萬元酬勞聘請6名外籍員工，林也自5月開始以肥料名義，從國外私菸工廠進口11公噸製菸廢料，運回工廠加上椰子殼等利用器具加工切碎後，製成香菸，打算自創品牌以1包50多元價格，販賣到工地、檳榔攤及雜貨店等，圖牟取暴利。

海巡署、刑事局南部犯罪打擊中心與彰化警方合作共組專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，從5月開始跟監蒐證，在林男於7月動工不久，本月15日下午4點半時，專案小組眼見時機成熟，北上彰化縣福興鄉內突擊林男所擁有的附近人煙稀少鐵皮倉庫。

專案小組成員進入環境髒亂，蜘蛛網遍布角落的製菸工廠，逮捕負責人林姓男子（63歲）、居住於工廠內的5名越南逃逸移工及1名陸籍非法打工男子；另起出捲菸成品2800支、捲菸機1台、約可製造78萬包香菸的原料11公噸菸絲、濾嘴等原料。