親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

時力黨魁呼之欲出 徐永明最快下午接黨主席

海巡破獲私菸工廠 查獲11公噸菸絲估獲利近4000萬

2019-08-21 11:49聯合報 記者邱奕能╱即時報導

彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面；海巡署獲報後，本月15日北上查緝，起出11公噸菸絲與2800支香菸，若全部流於市面林男預估可獲利近4000萬元。

據了解，海巡署偵防分署高雄查緝接獲線報，林男透過朋友介紹以每個月3、4萬元酬勞聘請6名外籍員工，林也自5月開始以肥料名義，從國外私菸工廠進口11公噸製菸廢料，運回工廠加上椰子殼等利用器具加工切碎後，製成香菸，打算自創品牌以1包50多元價格，販賣到工地、檳榔攤及雜貨店等，圖牟取暴利。

海巡署、刑事局南部犯罪打擊中心與彰化警方合作共組專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，從5月開始跟監蒐證，在林男於7月動工不久，本月15日下午4點半時，專案小組眼見時機成熟，北上彰化縣福興鄉內突擊林男所擁有的附近人煙稀少鐵皮倉庫。

專案小組成員進入環境髒亂，蜘蛛網遍布角落的製菸工廠，逮捕負責人林姓男子（63歲）、居住於工廠內的5名越南逃逸移工及1名陸籍非法打工男子；另起出捲菸成品2800支、捲菸機1台、約可製造78萬包香菸的原料11公噸菸絲、濾嘴等原料。

警方將現場7人帶回後帶回後，依菸酒管理法將林男函送彰化縣政府裁處，另其餘6名外籍員工則轉交移民署辦理。

彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料...
彰化林姓男子找來6名外籍勞工在福興鄉內開設製菸工廠，並從國外進口11公噸製菸廢料，打算以1包50多元販賣流於市面。記者邱奕能／翻攝
分享

海巡署移民署

相關新聞

罵老婆畜生封己為皇帝 人妻不堪長年精神虐待離婚獲准

2019-08-21 11:27

姐弟戀命案！19歲木工學徒氣憤殺女友 一審判13年

2019-08-21 11:23

海軍下士急缺錢 潛庫房搜刮軍用皮鞋「便宜賣」

2019-08-21 11:22

被推定有罪的司法：讀《無罪的罪人》之後

2019-08-21 12:08

不准警察幫王定宇脫困 他反年改判拘役15日

2019-08-21 13:17

邵昕捲碩天炒股 更一審刑度加重仍緩刑

2019-08-21 13:16

搭偵查不公開順風車 詐騙集團騙人新話術

2019-08-21 13:15

身穿「切勿酒駕」T恤 卻因酒駕被警逮

2019-08-21 12:36

台商涉地下匯兌達80億被釋放 檢方：還有共犯會抗告

2019-08-21 12:11

被指密醫提告敗訴！他列7大罪狀控法院有道理嗎？

2019-08-21 11:53

槽車撞工廠 警消：道路狹窄，倒車撞圍牆漏油起火

2019-08-21 11:48

台北轉運站逃票男 毆打警察扯壞無線電遭訴

2019-08-21 11:41

遭控搓圓仔湯挨告當選無效 烏來區長今確定勝訴

2019-08-21 11:30

心情不好牽車至路中央 擲香菸燒車被判刑5月

2019-08-21 11:26

台中市教育局前主任向10教官索賄 判關3年4月定讞

2019-08-21 11:24

經營鳥園販賣保育類藍腹鷴 警前往稽查藍腹鷴已死亡

2019-08-21 10:40

藥膳也有「創富專案」 老闆吸金判3年2月還得吐錢

2019-08-21 10:39

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

辦過羅福助、葉世文 陳玉萍接北檢發言人

2019-08-21 00:32

為達績效…警捏造罰單 自繳罰款

2019-08-21 00:30

虐死外甥女 殺人罪判17年定讞

2019-08-21 00:19

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45

先研究「最多關2年」再恐嚇女友 公車司機竟判了緩刑

2019-08-20 18:11

成大醫院去年開刀房濺血案監委提糾正 成大：尊重

2019-08-20 17:44

影／陸船越界被查獲要罰鍰 台中今年罰鍰進帳1360萬元

2019-08-20 16:41

土城角頭遭行刑式槍殺 主謀李尚哲判刑再判賠

2019-08-20 16:32

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

被黃國昌指為樂陞案門神 李永萍：已寄存證信函

2019-08-20 15:54

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

女子持刀追母嚇學童拒強制就醫 員警對峙也遭割傷

2019-08-20 14:45

「醫療蟑螂」行騙全台 推銷特效藥再遭起訴

2019-08-20 14:45

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

酒後吵架盛怒下勒頸拖行 犯強制罪被判罰錢

2019-08-20 13:12

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

台南車輛肇事與死亡率六都第一 黃偉哲要警方加強執法

2019-08-20 12:32

統促黨李承龍砸日治石狛犬 賠22萬確定

2019-08-20 12:12

逸仙國小石犬毀損案 李承龍等判賠22萬元定讞

2019-08-20 12:06

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26
看更多

熱門文章

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

「鬼王」司馬中原傳被小32歲熟女纏上 要賣億元豪宅子女憂心

2019-08-21 10:33

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10

台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

騎車自摔竟強押目擊騎士凌虐 蓋血印承諾賠修車費

2019-08-20 16:55

亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

私菸案動用「特勤小金庫」？ 曾銘宗：爆料人看不下去

2019-08-21 10:58

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08

為達績效…警捏造罰單 自繳罰款

2019-08-21 00:30

雲林女子百里迷途 機車故障信義鄉山區獲救

2019-08-20 18:10

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45

影╱樹林卡拉OK店遭擲信號彈砸場 還險些波及無辜民眾

2019-08-20 22:19

男子違規右轉遭開單 嗆警「鄉下紅綠燈不是參考用？」

2019-08-21 10:58

看到少女按耐不住慾火 噁男當眾脫褲露鳥玩鳥

2019-08-20 15:04

影／台中大媽超車切西瓜 無辜車主保桿掉下來

2019-08-21 09:55

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

海軍下士急缺錢 潛庫房搜刮軍用皮鞋「便宜賣」

2019-08-21 11:22

影╱約帥哥網友吃宵夜要付錢？ 妙齡女險被騙走3萬

2019-08-20 17:06

「小王」開房間要錢被拒揚言洩姦情 有夫之婦輕生獲救

2019-08-21 11:56

姐弟戀命案！19歲木工學徒氣憤殺女友 一審判13年

2019-08-21 11:23

土城角頭遭行刑式槍殺 主謀李尚哲判刑再判賠

2019-08-20 16:32

透天庴門外蚊香釀火災 上校燒死

2019-08-21 00:15

二甲苯槽車衝進松香水工廠起火燃燒 工廠員工及時逃生

2019-08-21 11:06

義消大隊長一句話 激勵消防員解決急病救護的大問題

2019-08-20 23:17

好心請冷氣師傅喝飲料被誤會 她無奈：乾脆請警察來督工

2019-08-21 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top