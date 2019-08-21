槽車撞工廠 警消：道路狹窄，倒車撞圍牆漏油起火

2019-08-21 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



今天上午9時58分發生在新北市觀音山區的化學槽車火警，初步調查是因為道路狹窄，司機倒車時自撞路旁工廠圍牆，導致漏油起火燃燒，司機已迅速逃離，松香水工廠員工也迅速撤離，無人受傷。