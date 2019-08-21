罵老婆畜生封己為皇帝 人妻不堪長年精神虐待離婚獲准

2019-08-21 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園侯姓男子長期無業，每月都靠妻子辛苦賺錢給他1萬元零用錢，但侯不知感恩，只要心情不好就會咆哮怒罵老婆是畜生、沒腦子，還稱自己是「皇帝、博士」，侯妻不堪長期精神虐待向法院訴請離婚，侯經通知都未到庭也沒提書狀聲明，院方審酌後認為雙方已無夫妻之情判准離婚。

侯妻主張，和先生結婚25年育有2名子女，但對方婚後沒幾年就不再賺錢養家，經濟重擔全由自己扛，每月還要拿1萬元給他當零用錢，但老公不但沒有感謝，反而當作理所當然，一但不高興就會說「我是博士、玉皇大帝」，還痛罵她「你是畜生、沒知識，沒腦子」等難聽字眼對她咆哮。

她還說，當初考量小孩年幼為了避免家庭破碎只能一再隱忍，但現在雙方逐漸步入晚年，先生惡言相向的行為沒有改善，反而變本加厲，經常不顧別人感受在家中大聲放音樂，害家人、街坊鄰居都不堪其擾，多次勸阻也都沒有用。

直到去年12月18日晚上，侯又動怒罵她「你是畜生，我是皇帝」等語，還命老婆給生活費，否則自己活不下去，甚至大罵「你不要臉，已經離婚還好意思住這邊」後將她趕出家門；侯妻認為，長年忍受老公精神虐待、索討金錢，夫妻之情早已蕩然無存，向法院請求離婚。

對此，侯男經合法通知未到庭辯論，也沒有提出任何書狀說明；侯的小孩則證稱，父母相處情形不好，爸爸三不五時會罵媽媽，稱她沒讀書、畜生，還會動手打人，所以大家都盡量不要惹他，後來媽媽被趕出來後2人就分居。