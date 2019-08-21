心情不好牽車至路中央 擲香菸燒車被判刑5月

2019-08-21 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民李姓男子去年9月間，因心情不佳飲酒，酒後將他的機車牽到住家前道路中央，點燃香菸丟入已洩露汽油的機車置物箱內，引燃機車，有可能因此引起機車爆炸或延燒，危及來往人車，台中地院今天妨害公眾往來安全罪將他判刑5月，得易科罰金。可上訴二審。

李男辯稱（41歲）「我是不小心把菸蒂掉在機車置物箱才引起火花燒起來，不是故意要燒機車」，但法官查出案發後，員警或消防員到場詢問時，李男自承他是故意放火燒掉機車，並向警消人員表示該機車是他所購買，為他所有，燒掉又沒差，改天再購買就好。

判決書指出，去年9月8日凌晨，李男因心情不佳而於飲酒後，將他所有重型機車牽至台中市沙鹿區南斗路112巷住家前道路中央，他將機車側立停放於該處後，即進入住家客廳內，點燃香菸點燃吸用，隨即步出屋外，走至機車旁，將點燃香菸丟入已有洩漏汽油之機車置物箱內，引燃上開機車。

致機車塑質外殼受燒燒失，泡棉座墊受燒燒失，塑質置物箱外殼受燒，橡膠輪胎均呈上半部受燒燒熔、碳化，裸露車體金屬骨架、金屬油箱受燒變色嚴重，有可能因此引起機車爆炸或延燒，使通行上開道路人、車閃煞不及，遭現場火焰波及或為閃避而發生交通事故，致生交通往來危險及公共危險。

經台中市政府消防局第四救災救護大隊沙鹿分隊消防人員、及中市政府警察局清水分局明秀派出所警員獲報後，前往現場處理，緊急撲滅火勢，並扣得打火機。