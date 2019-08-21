台中市教育局前主任向10教官索賄 判關3年4月定讞

2019-08-21 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台中市政府教育局學生事務室前主任林宜宏前年以推薦晉升為由，向10名教官索賄，其中3人同意交付水果、茶葉禮盒和5至20萬元賄款，他事後被檢舉後自首，並繳回犯罪所得，一審依貪汙罪判6年徒刑，褫奪公權5年；二審改判3年4月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林宜宏2016年起擔任台中市教育局學生事務事主任，也是軍訓事務的主管，對於教官晉升有推薦權，而他還曾被推薦為台中市政府的模範公務人員。但他2017年4月開始利用辦理推薦軍訓室主任、推薦教官晉升人員作業的機會，向10名教官要求賄款。

林宜宏向教官表示，「升遷需要疏通長官」、「選舉要到了，需要一點點經費」、「如果有機會比別人早晉升，應該回饋做功德，願不願意樂捐」、「願意就把現金放在水果禮盒中，至於我只要茶葉禮盒」、「選督導需要奉獻」等語，個別要求教官交付賄款。

判決指出，其中3人應允，分別交給林宜宏茶葉禮盒、裝有5萬元和20萬元現金的水果禮盒，其餘7人拒絕行賄。教育部國教署同年5月接獲檢舉，交由台中市教育局處理，林宜宏則當場寫下自白書，向檢調單位自首，坦承犯行。

台中地院認為，林宜宏利用軍人職業特性索賄，部分教官因林的身分怕不贊助日後遭刁難而行賄，認定林嚴重敗壞官箴、玷汙升遷系統，破壞公務員清廉形象，害行賄教官的軍旅生涯留下汙點，依貪汙罪判他6年徒刑，褫奪公權5年。

案件上訴，台中高分院指出，林宜宏雖辯稱是為籌措母親醫藥費而索賄，但林不是低階公務員，國家薪俸應足以供應日常所需，即使一時無法負擔大筆醫藥費，但大可利用公務員身份低利信用借貸現金，沒有索賄必要。