海軍下士急缺錢 潛庫房搜刮軍用皮鞋「便宜賣」

2019-08-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



在海軍官校總務處服役的黃姓下士急用錢，將歪腦筋動到綜合庫房中，存放的一批軍用皮鞋瑕疵品，去年11月25日夥同胞弟潛入庫房，狂掃70雙皮鞋，並透過臉書二手買賣社團尋找買家，將原要價每雙近900元的皮鞋，以百元低價賤賣。橋頭地檢署偵結，分別依竊取軍用品、普通竊盜罪起訴黃姓兄弟。

起訴指出，負責管理旗庫的黃姓下士意外發現各庫房間有小門互通，且廢品庫內存放有一批瑕疵皮鞋，萌生歹心。他先在「高雄買賣二手市集」上張貼皮鞋照片，並貼文說「工廠結束營業，全新皮鞋便宜賣」，稱若在左營、楠梓面交，每雙100元，其餘地方面交則每雙150元；貼文一出，吸引多名買家搶購一空。

隨後，黃姓下士再夥同胞弟，趁假日無人看管庫房之際，在去年11月25日持鑰匙進綜合庫房，再利用互通的小門，潛入廢品庫，搜刮庫房內70雙瑕疵軍用皮鞋，搬運上車後再直接驅車與買家面交，得手7000元貨款。

然而，軍校內保防官某日上網赫見二手買賣訊息，通報調查，才戳破黃姓下士監守自盜行徑。黃姓兄弟坦承竊取廢品庫皮鞋再轉售，並得手7千元等事實。

海軍官官校總務處上士補給士證稱該些遭竊皮鞋是瑕疵品，留置廢品區是為留給學生臨時汰換使用。憲兵指揮部高雄憲兵隊則來函指稱，遭竊皮鞋全是新品，尚未報廢，能供全體官校學生、士官兵均能用舊品以「一換一」方式換得。