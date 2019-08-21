經營鳥園販賣保育類藍腹鷴 警前往稽查藍腹鷴已死亡

2019-08-21 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市大里區民蘇姓男子在他經營的鳥園內，飼養列為第二級保育類的野生動物藍腹鷴，去年涉嫌在臉書網路張貼 「交流手養7隻小太陽」、「交流咖啡雉1隻5000」，並附上藍腹鷴照片，另留言回覆網友「有藍腹」，經警今年初前往稽查而查獲，但蘇稱藍腹鷴已於去年10月死亡，台中地檢署今天依違反野生動物保育法將他起訴。

72歲的蘇男在警詢及偵查時坦承未經主管機關同意飼養藍腹鷴，但否認違反野生動物保育法犯行，辯稱他是在交流鳥類，不是販賣，也不知道是保育類動物。如果有人開價要買他就賣，賺一點零用錢，想要鳥的人如果沒有鳥可以交換，要貼補他飼料錢。

起訴書指出，蘇男自去年6月間起，在台中市大里區景莊巷未辦理登記的鳥園內，飼養經行政院農委會公告列為第二級保育類野生動物的藍腹鷴1隻。

蘇男於去年8月14日在個人臉書網站公開發文張貼「交流手養7隻小大陽」，並附上藍腹鷴照片；8月19日在臉書網站社團「雉雞的家」公開發文「交流咖啡雞1隻5000」，並附上藍腹鷴照片，另留言回覆其他網友「有藍腹」。