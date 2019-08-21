藥膳也有「創富專案」 老闆吸金判3年2月還得吐錢

2019-08-21 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



馥貴生技美食公司負責人高新，在林口、台中開設藥膳料理餐廳，藉由舉辦試吃會，並打著迪化街中藥材行世家的第二代名號，推廣「榮華馥貴『創富專案』」業務，以開設餐廳需要資金，游說投資者投資10萬元（每單位）一年可領回12萬元，之後可分紅餐廳營運利潤，拉人加入還能抽10%獎金，藉此吸金。

新北地檢署依銀行法起訴高、執行長楊明達等6人，一審依非法經營收受存款業務罪判高3年8月徒刑，沒收1500萬元，而共犯楊明達遭處刑3年4月，其他人無罪。案經上訴，台灣高等法院今改判高3年2月徒刑，未發還被害人的824萬元追徵價額，而楊減為1年8月徒刑。

馥貴公司2012年12月推出「榮華馥貴『創富專案』」，以公司自行開設餐廳需要資金為由，遊說投資人與馥貴公司簽訂「榮華馥貴創富專案協議書」，內容為每投資10萬元，次月開始每個月即可領取含投資本金及利息在內的1萬元報酬，可以連續領12個月，領滿12個月後可接著領取12個月的馥貴公司營運紅利，亦即投資人可依投資數量比例分配全國總營業店面營業利潤50％的利潤，另外還可獲得10萬點的提貨卷，可至各地發貨中心提領等值食品（1 點等於1 元）。

為鼓勵投資人招攬親友加入，公司也承諾每介紹新投資人投資1單位（10萬），介紹投資人可領取約投資金額10％「介紹獎金」，誘人投資，錢統一由高新支配運用，金額共計1540萬元。