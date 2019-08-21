腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



越南阮姓移工去年搭公車時，赤著雙腳放在前方座位椅背與椅墊間，以腳趾頭撥弄女乘客「小蘋」臀部，經她制止後，又繼續對她性騷擾。經被害人告訴司機，由司機載往派出所報案，台中地院依違反性騷擾防治法將他判刑3月，得易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

被害人「小蘋」證稱「對方就坐在我的後面，一開始對方先把兩隻腳跨扶手上面，就是我的右邊，一開始我沒有理會，之後對方就把兩隻腳放在我的座椅椅背跟椅子的縫隙，就開始一直摳我的屁股」。

小蘋又稱「我有起身轉身看著說請把腳放下來，對方一副裝不知道的樣子，我一直重複跟他說請把腳放下來他都不聽，直到我用手指著他的腳，請他放下來他才把腳放下來，但過了一下子對方又把腳放在椅子縫隙，繼續摳我的屁股，之後我很害怕，我去告訴司機」。

阮男坦承搭乘豐原客運公車，坐在「小蘋」正後方之位置，否認對她性騷擾，辯稱「我與她當時都是坐在靠窗邊的位置，我只有將赤著的雙腳放在窗臺上，她有跟我說腳不可以放在那裡，我就立刻把腳放下來，之後就睡著了」。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，阮男去年12月30日下午，搭乘豐原客運公車，坐「小蘋」正後方位置，乘她不及抗拒，而脫掉所穿之拖鞋，將赤著的雙腳放在她座位之椅背與椅墊間，再由椅背與椅墊間之縫細往前伸至她座位上，以腳趾頭撥弄她的臀部。