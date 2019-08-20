查賄職權惹議 移民署：責無旁貸

2019-08-20 21:14 中央社 台北20日電



針對外界質疑移民署無職權執行查賄工作一事，移民署今晚表示，身為治安機關一環，且若獲外來人口等相關移民犯罪案件，可主動報請檢方指揮偵辦，加入查賄行列是責無旁貸。

TVBS報導，內政部長徐國勇19日在查賄座談會中表示，移民署和新住民接觸廣泛且具查賄情資，將一同投入明年總統大選查賄工作；但前移民署長謝立功和立委林麗蟬則提出質疑，認為移民署並無職權查賄。

移民署今晚發布新聞稿表示，署長邱豐光指出，移民署負責外來人口安全管理工作，接獲外來人口涉及非屬入出國及移民犯罪等案件，可主動報請檢察官指揮，協同相關單位合力偵辦，並舉今年2月桃園專勤隊破獲移工山老鼠犯罪集團案為例說明。

邱豐光說，移民署身為治安機關的一員，為維護社會治安，和保障新住民相關選舉權益，移民署加入跨部會查賄行列，責無旁貸。

移民署表示，後續將透過關懷訪視方式，加強宣導新住民投票規定，避免他們因不瞭解法規而誤觸法網；同時，會協同相關治安機關加強蒐集賄選情資，並配合各地地檢署檢察官調度指揮，合力執行查賄。

移民署呼籲，新住民若發現有疑似行賄或受賄等情事，可向移民署提供相關賄選情資，檢舉賄選獎金最高可獲得新台幣1500萬元；另，若有行賄或接受賄選行為者，依法最高可處10年有期徒刑或1000萬元罰金，切勿以身試法。