被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



時代力量黃國昌及其參選新北市第12選區立委選舉國會辦公室主任賴嘉倫，今指同樣參選12選區國民黨候選人李永萍為樂陞門神之一，李永萍今下午呼籲黃、賴停止不實謠言，並寄發存證信函，保留法律追訴權。對此，賴嘉倫表示，李永萍稱自己也是受害者，相當可笑。

李永萍因被黃國昌及賴嘉倫批單年樂陞案讓許多投資人欺騙受害，血本無歸，還指李就是樂陞案三大門神之一。李認為黃、賴故意在媒體前誹謗她個人名譽，並試圖影響選情，因此要求黃、賴停止不實謠言，並委請律師寄發存證信函，保留法律追訴權。

對此，賴嘉倫剛於臉書發文表示，作為曾協助樂陞案受害投資人的一員，看到李永萍聲明已委請律師寄發存證信函，試圖辯解，並稱自己也是受害者，賴表示，「 實在相當可笑」。

賴嘉倫指出，樂陞案造成無數投資大眾血本無歸，而擔任樂陞獨董的李永萍事後卻忙於脫產，「我不客氣地說就是心虛，完全置遭坑殺的投資人於不顧。」賴表示，當受害者求助無門、心力交瘁時，身為獨董的李永萍人在何方？如今這樣替自己辯駁，實在令人不敢恭維。