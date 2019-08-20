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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

先研究「最多關2年」再恐嚇女友 公車司機竟判了緩刑

2019-08-20 18:11聯合報 記者王聖藜╱即時報導

嚴姓男子與李姓女友分手，聲稱擁有不雅照，傳簡訊給李女「如果我散布那個檔案，最多2年徒刑，那妳呢？」，嚴被訴。台北地院審理，李女建議輕判，同意給嚴緩刑，法官今天依恐嚇危害安全罪判嚴有期徒刑3月，緩刑3年，參加法治教育6場次。可上訴。

嚴姓男子被法辦的法條是刑法「恐嚇危害安全罪」，法律規定，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑，嚴在犯罪前，顯然研究過刑度。

嚴與李女原是男女朋友，2017年7月時分手，嚴不滿李女離開他，2017年11月18日以手機傳送多則簡訊文字恫嚇李女，表示將散布李女的不雅照。

嚴姓男子傳包括「如果我散布那個檔案，最多2年徒刑，那妳呢？有什麼後果我很清楚」、「我也才2年的徒刑而妳呢？」、「各大色情論壇妳有興趣嗎？」 、「2年的徒刑換妳的身敗名裂值得嗎？」。

法院審理時，嚴行使緘默權，不過，他於偵查中承認傳簡訊的手機是他在使用，法官認為，嚴傳的簡訊內容造成李女畏懼，他行使緘默權無礙恐嚇罪行成立。

判決書指出，嚴不滿李女與他分手，恐嚇李女造成李女心生畏懼，實應譴責，但李女已諒解嚴，無意再追究，又表示同意宣告緩刑，審酌嚴為公車司機、家庭狀況，判他緩刑。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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