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成大醫院去年開刀房濺血案監委提糾正 成大：尊重

2019-08-20 17:44聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

成大醫院在去年發生院內體外循環師在開刀房內，持刀殺傷兩名醫護人員的意外，監察院今天公布調查結果，認為體循師與同事間的爭執與訴訟，「明顯為職場暴力」，但相關人員卻未通報也未啟動職場暴力處理小組，醫院顯有疏失，因此通過糾正成大醫院。

成大醫院下午則表示，尊重監察委員的調查報告，對於調查報告所指正事項，醫院會重視並落實檢討改善，共同為建構一個友善、優質的職場環境努力。而在案發後，受傷的醫師與呂姓護理師都已回到醫院工作。

監委張武修、蔡崇義指出，成大醫院為預防及處置職場暴力，於106年6月訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，當職場出現肢體暴力、心理暴力、語言暴力及性騷擾等職場暴力時，應即將事件發生地點、時間、過程等通知人資單位、勞安室及部門主管、最高階主管，由職場暴力處理小組進行後續法律程序、內部懲處及工作調整等事項。

但調查發現，106年6月9日成大醫院心臟血管外科林姓體循師與呂姓護理師因代班問題發生爭執，甚至有肢體拉扯，一周內兩度衝突後，林姓體循師便到台南市警察局第五分局對呂姓護理師提出傷害、強制及恐嚇告訴。

監委指出，羅姓主任知悉後介入協調，不僅多次告知林姓體循師可以另覓他職，或將他的座位調整至放置儀器的庫房等，讓林姓體循師主觀認為羅姓主任及陳姓護理師縱容呂姓護理師，甚至是遭到同事集體霸凌，且林姓體循師與呂姓護理師之間的爭執及訴訟，明顯為職場暴力，如果沒有妥善處理，不僅不利於醫療業務執行，更可能衍生職場安全問題。

監委表示，羅姓主任未通報院內相關單位，致職場暴力處理小組無從啟動調查及處理，更不用說進行後續工作調整、受害者/加害者身心健康追蹤輔導、組織就不法侵害事件評估影響及檢討改善等作為，終致造成林姓體循師因積怨而於107年9月28日在開刀房持刀傷人之重大暴力事件，成大醫院確有違失。

另，監委指出，對於成大醫院發生職場暴力事件，勞動部所屬機關未能透過職業安全衛生檢查及時發現此一職場不法侵害事件，並督促成大醫院妥善處理；此外，衛福部亦未督促醫療院所落實醫療暴力事件之通報機制，而成大醫院未確實通報，自無法進一步分析事故原因並提出改善方案；為避免類似事件一再發生，均應檢討改進。

成大醫院職場護理師

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