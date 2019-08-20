率眾拆蔣介石銅像 蔡丁貴遭判拘役50日

2019-08-20 17:50 中央社 基隆市20日電



自由台灣黨主席蔡丁貴未經申請率眾到基隆火車站前圓環，試圖以繩索拉倒蔣介石銅像，遭檢方依違反集會遊行法起訴，基隆地院今天判處蔡丁貴拘役50日，得易科罰金，可上訴。

基隆地檢署起訴書指出，蔡丁貴於民國106年2月27日中午12時許，率領群眾前往基隆火車站前圓環，以「台灣獨立建國」、「殺人凶手何須膜拜」等為由，擅自占據圓環拉起布條喊口號並發表演說，號召民眾拆除蔣介石銅像，進而自行爬上銅像，再由與會民眾以繩索套住銅像方式，試圖扳倒銅像。

警方上前勸導無效，雙方發生肢體推擠，蔡丁貴又率眾轉往圓環旁車道，以築起人牆站立或席地靜坐抗議方式占據車道，警方兩次舉牌警告，蔡丁貴仍置之不理，經市府派員出面交涉，並收下蔡丁貴陳情狀後才離去。

檢方表示，蔡丁貴同年3月8日再度未經申請率眾到基隆市火車站附近廣場，以「落實轉型正義」、「拆除蔣介石銅像」等為由，拉起布條表達抗議並號召民眾拆除銅像。

經警方勸離無效，雙方在廣場上對峙，警方兩次舉牌要求立即解散，但蔡丁貴仍置之不理，繼續率眾唱歌或占用車道不肯離去，期間蔡丁貴更出手強行摘取分局長警帽並隨手丟棄，直到當天下午4時許自行結束遊行活動。