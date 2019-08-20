率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



自由台灣黨主席蔡丁貴未申請集會遊行，兩度號召群眾拆除基隆火車站前圓環故總統蔣中正銅像，造成交通大亂；蔡與警方推擠時，還強摘分局長警帽扔地。檢方依違反集會遊行法起訴蔡，基隆地院今天下午宣判，處蔡拘役應執行50天，得易科罰金。全案可上訴。

檢方起訴指出，蔡丁貴為表達拆除「228事件殺人元凶蔣介石」銅像、「台灣獨立建國」等訴求，透過個人臉書及黨的臉書社團號召民眾與社團成員，在2017年2月28日到基隆火車站前圓環，拆除蔣介石銅像。

當天中午12點多，蔡丁貴率領17人到火車站前圓環，以「殺人凶手何須膜拜」為由，擅自占據圓環，拉起布條喊口號，蔡並發表演說，號召與會者拆除銅像，進而攀爬銅像，再由民眾以繩索套住銅像，試圖扳倒銅像，過程中與警方發生推擠衝突。

蔡接著率眾到圓環旁車道，以築起人牆或靜坐方式占據車道，警方3次舉牌制止，要求解散無效。警方舉牌前後，蔡丁貴出手欲強摘員警警帽，其他民眾跟進，在場的分局長和另1名警員的警帽被蔡摘下，丟棄地上。後來市府派員與蔡交涉，接下陳情狀，蔡才率眾離去。

2017年3月8日市府舉辦228追思活動，蔡未申請集會遊行，並在當天下午2點半左右率領群眾在海洋廣場，以「落實轉型正義」等訴求拉布條抗議，並表發演說號召群眾拆銅像。

蔡丁貴試圖率眾前往鄰近的火車站前圓環時，遭遇警方阻擋，雙方在廣場對峙。警方3舉牌制止要求解散，蔡置之不理，繼續帶領群眾唱歌或以站立方式占用車道，直到下午4點20多分才結束活動。