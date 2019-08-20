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爆持刀傷人案遭監察院糾正 成醫：檢討改善

2019-08-20 16:07中央社 台南20日電

成大醫院去年爆發體外循環師林光宇在開刀房持刀傷人案，遭監察院糾正。成醫今天下午回應說，檢討改善。

監察院認定成大醫院未積極預防及落實執行相關規範，以確保病人與醫護人員安全，糾正成大醫院。

成大醫院透過LINE媒體群組說，尊重監察委員的調查報告，對調查報告所指正事項，成大醫院會重視並落實檢討改善，共同為建構一個友善、優質的職場環境努力。

林光宇不滿在成醫職場被霸凌，去年9月28日在開刀房持刀傷及2名醫護人員，遭台南地檢署依殺人未遂及違反醫療法起訴，台南地院今年3月宣判，改以妨害醫療罪及傷害罪判處1年有期徒刑，全案可上訴。

成大醫院醫護人員監察院

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