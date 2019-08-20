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看到少女按耐不住慾火 噁男當眾脫褲露鳥玩鳥

2019-08-20 15:04聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市65歲劉姓男子今年520當天，他在平鎮區延平路一家便利超商用餐區，看見17歲葉姓少女一人在用餐區休息，見少女是年輕正妹，竟按耐不住當場脫下內、外褲，裸露生殖器「露鳥」，現場玩鳥滿足性慾需求，少女發現發驚嚇報警處理，警方將他依法送辦，劉男竟辯稱因住處有跳蚤、蝨子，當時大腿「該邊」搔癢才將拉鍊鬆開用手抓癢，發現少女嚇一跳跑開後，他也因「不好意思」離開超商。桃園地檢署今天上午表示，劉姓男子若因生殖器麻癢難耐，可隔著衣物抓癢，何需「露鳥」，完全是卸責之詞，依妨害風化罪嫌偵結起訴，聲請簡易判決。

桃園市劉姓男子看見超商少女正妹，按耐不住當場脫下內、外褲，裸露生殖器「露鳥」被抓...
桃園市劉姓男子看見超商少女正妹，按耐不住當場脫下內、外褲，裸露生殖器「露鳥」被抓。示意圖／本報資料照片
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超商正妹520

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