車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



自用車漆成黃色冒充計程車載客!這些沒有計程車職業登記證的「白牌車」其實都是違法載客，彰化監理站今年就查獲5件以自用車輛攬客收費的白牌車，依法各開罰10萬元，彰化監理站站長王顯文呼籲民眾勿以身試法得不償失，而且計程車司機若不照表跳表，依法也可罰9000元。

有民眾向監理站檢舉，在彰化市火車站周邊常有車身漆成黃色偽裝成計程車的自用車違法攬客，使一般民眾及遊客誤以為該車輛也是合法計程車而搭乘，等到達目的地準備要下車時，才發現所搭乘的車輛根本沒有里程計費表，所以沒有法依跳表收費，有民眾更被白牌車司機獅子大開口收費，甚至因被亂收車資，整個出遊的好心情都被破壞。

王顯文說，彰化監理站與彰化縣警局交通隊擴大稽查白牌車，5月底至8月份上旬，查獲5件以自用車輛攬客收費，其中2件更以黃色車身偽裝成合法計程車，其中一名冒牌計程車駕駛被查獲時該趟車共載3名乘客，依路程遠近每人收費數百元，但被攔查舉發開罰10萬元，還吊扣牌照及駕照各4個月，懊惱的說才賺上千元，卻被罰10萬元，得不償失。

由於計程車司機需有職業駕照，且需經審核條件才能有職業登記證，計程車司機也有70歲年齡限制，王顯文說，有些司機逾70歲但還想開計程車，就違規成了白牌車，也有人想兼差卻懶得申請相關證照，違法開白牌車時又削價競爭、或亂喊車資。