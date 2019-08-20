親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「醫療蟑螂」行騙全台 推銷特效藥再遭起訴

2019-08-20 14:45聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

行騙全台的「醫療蟑螂」伍政山（57歲），曾假稱是醫師父親，詐騙八仙塵爆家屬購買藥膏，遭法院判刑後不悔改，仍用假名出沒在醫院急診室詐騙民眾，誆稱有治療癌症止痛貼布、清肺特效藥等，詐騙民眾掏錢購買，士林地檢署依詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，伍男今年4月12日中午12點50分許，在台北市立聯合醫院陽明院區的院急診室外，自稱是林姓男子，認識陽明醫院胸腔科宋姓主任，向王姓民眾推銷清肺特效藥，王當場交付5千元，並相約下午2時許交付藥物，但伍取得前後逃逸無蹤，王聯繫未果，得知受騙後報案提告。

2015年6月27日發生八仙塵爆，伍男2天後，在彰化基督教醫院燒燙傷中心休息區，向塵爆家屬謊稱，「協助調度八仙塵爆的救護車及高鐵班次」，又說兒子是醫師，親戚也是塵爆患者，以1萬元推銷24條推銷燙傷藥膏，家屬付錢後聯繫未果，報案提告。彰化地方法院同年依詐欺罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，沒收1萬元不法所得。

據悉，伍男去年1月在馬偕醫院，誆稱有治療癌症的止痛貼布，向家屬詐騙4千元，遭台北地方法院依詐欺罪，判處5月徒刑，可易科罰金15萬，追徵犯罪所得。去年11月伍男用假名「林志聰」，涉嫌詐騙彩券行員工，以轉賣靈骨塔得手2萬元，又自稱認識慈濟醫院主任，舉辦歡送會為由，在醫院停車場取走2本刮刮樂，得手5萬元，遭北檢依詐欺罪嫌起訴。

伍男到案後否認犯行，辯稱有在陽明醫院交付清肺特效藥。檢察官痛批，伍從2015年遭通緝以來，用假名出沒在各家醫療院所，利用民眾久病求醫窘境，多次以類似手法行騙，目前尚有多件詐欺案件偵審中，犯後態度不佳，依詐欺罪嫌起訴，並請求法院依法量刑，宣告強制工作。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片
分享

詐欺詐騙八仙

相關新聞

被黃國昌指為樂陞案門神 李永萍：已寄存證信函

2019-08-20 15:54

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

女子持刀追母嚇學童拒強制就醫 員警對峙也遭割傷

2019-08-20 14:45

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

酒後吵架盛怒下勒頸拖行 犯強制罪被判罰錢

2019-08-20 13:12

台南車輛肇事與死亡率六都第一 黃偉哲要警方加強執法

2019-08-20 12:32

統促黨李承龍砸日治石狛犬 賠22萬確定

2019-08-20 12:12

逸仙國小石犬毀損案 李承龍等判賠22萬元定讞

2019-08-20 12:06

影／女遭任意變換車道逼車 失控撞護欄幸僅輕傷

2019-08-20 11:11

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

深夜持玩具槍搶ATM存款人 男被判7年8月

2019-08-20 10:30

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

莽男不滿被按喇叭伸長槍嚇人 辯打小鳥法官不採信

2019-08-20 09:24

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

花縣議員貪汙判刑 將補選

2019-08-19 23:18

用3秒膠封鑰匙孔報復 只知對方住3樓對門鄰居也受害

2019-08-19 19:51

退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11

身障男持新北街頭藝人證件在台北表演 挨罰1500

2019-08-19 17:49

已婚男迷戀坐檯女 遭劈腿竟連刺12刀殺了對方

2019-08-19 17:46

用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月

2019-08-19 17:13

「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58

液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴

2019-08-19 16:38

高懸20年高雄計程車強盜案 血液比對逮情侶檔

2019-08-19 15:37

遭刑求咬出蘇炳坤 高檢署聲請再審主嫌郭中雄

2019-08-19 14:58

電視遙控器干擾電眼 取走海賊王金證公仔詐欺罪起訴

2019-08-19 14:57

收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30

他採收檳榔誤觸電桿燒傷 怒向台電求償贏了

2019-08-19 12:15

U值媒／亂世用重典？酒駕看台灣馬路死亡率

2019-08-19 11:38

男討債夥同3女登門 暴打凌虐性侵前女友遭訴

2019-08-19 11:08

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬

2019-08-19 11:06

建工廠多次遭檢舉違建 業者起殺機找人槍擊檢舉者

2019-08-19 10:56

網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19
看更多

熱門文章

少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

2019-08-19 17:41

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷

2019-08-20 00:08

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道

2019-08-20 07:36

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費

2019-08-19 21:06

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生

2019-08-20 09:36

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住

2019-08-19 20:41

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

15～18歲青春年華 少女被父母囚3年

2019-08-19 23:50

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58

用3秒膠封鑰匙孔報復 只知對方住3樓對門鄰居也受害

2019-08-19 19:51

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴

2019-08-19 16:38

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外

2019-08-19 16:31

用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月

2019-08-19 17:13

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top