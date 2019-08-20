「醫療蟑螂」行騙全台 推銷特效藥再遭起訴

2019-08-20 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



行騙全台的「醫療蟑螂」伍政山（57歲），曾假稱是醫師父親，詐騙八仙塵爆家屬購買藥膏，遭法院判刑後不悔改，仍用假名出沒在醫院急診室詐騙民眾，誆稱有治療癌症止痛貼布、清肺特效藥等，詐騙民眾掏錢購買，士林地檢署依詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，伍男今年4月12日中午12點50分許，在台北市立聯合醫院陽明院區的院急診室外，自稱是林姓男子，認識陽明醫院胸腔科宋姓主任，向王姓民眾推銷清肺特效藥，王當場交付5千元，並相約下午2時許交付藥物，但伍取得前後逃逸無蹤，王聯繫未果，得知受騙後報案提告。

2015年6月27日發生八仙塵爆，伍男2天後，在彰化基督教醫院燒燙傷中心休息區，向塵爆家屬謊稱，「協助調度八仙塵爆的救護車及高鐵班次」，又說兒子是醫師，親戚也是塵爆患者，以1萬元推銷24條推銷燙傷藥膏，家屬付錢後聯繫未果，報案提告。彰化地方法院同年依詐欺罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，沒收1萬元不法所得。

據悉，伍男去年1月在馬偕醫院，誆稱有治療癌症的止痛貼布，向家屬詐騙4千元，遭台北地方法院依詐欺罪，判處5月徒刑，可易科罰金15萬，追徵犯罪所得。去年11月伍男用假名「林志聰」，涉嫌詐騙彩券行員工，以轉賣靈骨塔得手2萬元，又自稱認識慈濟醫院主任，舉辦歡送會為由，在醫院停車場取走2本刮刮樂，得手5萬元，遭北檢依詐欺罪嫌起訴。